台大生批韓遭嗆「永不錄用」 韓粉主管最高可罰150萬

2019-09-30 20:39

〔即時新聞／綜合報導〕近日一名韓粉在挺韓社團分享一段「台大高材生」的面試過程，表示擔任高級主管的兒子原先已屬意一名台大高材生，卻因他批評高雄市長韓國瑜，而認定該台大生「品格卑劣，是非不分，永不錄用」，文章一出引發爭議。對此，台灣勞工陣線秘書長孫友聯指出，此舉違反「就業服務法第五條」，最高可罰150萬元。

一位韓粉在臉書社團「韓國瑜總統後援會 前進總統府」PO文，表示自己的兒子是北部某大公司的高級主管，最近面試了一位台大畢業生，兒子原本已屬意這位台大生，結果得知他是高雄人後，便詢問他對韓國瑜的看法，「這名台大生對韓市長大加嘲諷批判，兒子微笑的等他說完，送他離開後就在面談表上寫下，『品格卑劣，是非不分，永不錄用』12字」。

該韓粉問兒子「是否有些武斷」，但兒子卻說「企業用人首重品德，此人空有專業才能，卻對韓市長這樣為國為民，苦民所苦的政治家嘲諷辱罵，可見其品格之卑劣，是非不分，這樣的人不能用」。該韓粉直言，「聽完深表認同，也深深為這位年輕人感到可惜」。

對此，臉書粉專《Wecare高雄》批評，這名韓粉的大兒子應該已經違反「就業服務法第五條」，明定為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視。

而據《三立新聞網 》報導，台灣勞工陣線秘書長孫友聯受訪指出，若業者因歧視理由拒絕錄用勞工，經確定違法可處30至150萬元，他也提醒當事人可向勞工局申訴。

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