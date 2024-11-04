吳忠達生前影像曝光！前線槍聲四起 他神色哀戚不發一語......

牧師黃春生透過社群分享吳忠達生前拍攝的影像。（圖翻攝自黃春生牧師臉書）

2024/11/04 17:06

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國陸軍特戰部隊退役的44歲官兵吳忠達赴烏克蘭擔任志願兵，近日在前線與俄軍作戰時不幸陣亡，成為烏俄戰爭爆發以來已知的第2名台籍志願兵。曾與吳忠達保持聯繫的牧師黃春生，在噩耗傳出後透過社群分享吳忠達生前拍攝的影像，可以看到吳忠達在影片中不發一語，周遭都是無情的槍砲聲。

前陸軍特戰士吳忠達上週四（10/31）在烏克蘭東部頓內茨克州城鎮阿夫迪伊夫卡附近執行任務時遭遇俄軍，在撤退過程中遭到手榴彈擊中身亡，而他也是繼25歲台灣志願兵曾聖光2022年11月2日在烏東盧甘斯克州戰死後，第2位已知的台灣志願兵犧牲者。

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牧師黃春生3日在臉書PO出吳忠達生前分享給他的前線影像，一段長約18秒的影片可以看到吳忠達所在的小隊坐在裝甲運兵車準備出任務，這時的吳忠達還有一絲微笑；另一段25秒的影片則看到吳忠達神色哀戚站在一處帳篷外，周遭都是槍砲聲，吳忠達全程不發一語，只是對著鏡頭嘆了一口氣，整段畫面雖然沒有看到殘酷的場景，但仍能感受到戰場上的無情與無奈。黃春生也感慨：「槍砲聲中的嘆息……」。

網友紛紛哀悼，「偉大獻身的勇士，願您安息」、「台灣英雄，一路好走」、「可敬的正港台灣人，永遠紀念他公義勇敢不後退的心！」、「自由的戰士」、「願逝者得安息，生者得安慰」、「R.I.P. 來自我們台灣的勇士，任務完成了，謝謝你」、「軍人的家屬內心必須很強大，才能面對突來的撞擊。請節哀！」

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