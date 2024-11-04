吳忠達「腰部炸出大洞」倒下！戰友哽咽曝他臨死說這句話……

吳忠達（左）在烏克蘭前線的戰友潘文揚（右）還原10月31日當天戰況。（資料照，翻攝黃春生牧師臉書）

2024/11/04 18:15

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕我國陸軍特戰部隊退役的吳忠達赴烏克蘭擔任志願兵，近日在前線與俄軍作戰時壯烈犧牲。吳忠達在烏國的戰友潘文揚今天（4日）出面還原當時戰況，透露吳忠達的腰部被炸出一個非常大的傷口，當下吳忠達癱軟倒地，擠出最後的力氣向戰友說「我沒辦法動」，由於敵軍槍林彈雨持續，潘文揚與其他隊友只能忍著悲痛趕緊撤退，回想起這段過程，潘文揚難過得一度哽咽。

綜合媒體報導，44歲的吳忠達來自高雄市，過去曾在陸軍特戰指揮部擔任特戰兵，退役多年後曾向親友透露，「不忍看到有孩子因戰事來不及長大」，2022年加入烏克蘭國際軍團，去年曾因在前線受傷短暫回台養傷，今年二度赴烏克蘭戰場。他曾向年邁的母親表示，若發生意外，不要到烏克蘭找他，「就讓我留在那裡」，不料竟成了留給媽媽最後的遺言。

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據悉，吳忠達是上週四（10/31）在烏東頓內茨克州的城鎮阿夫迪伊夫卡執行任務時與俄軍遭遇，在撤退過程中遭到手榴彈擊中，當場陣亡。和吳忠達一樣同為台籍志願兵的戰友潘文揚，今天下午透過視訊連線接受媒體訪問，還原10月31日的情況。

潘文揚表示，當時突然槍聲大作，很難判斷敵軍是從哪一個方位來，沒多久一枚砲彈砸到距離他約莫2公尺的地方，爆炸導致他瞬間耳鳴，聽不到任何聲音，接著他看到一旁的外籍隊友嘴唇整個被炸裂噴散的彈片「掀掉」，帶隊隊長的左手被敵軍射穿，當下情況相當危急，他隨即讓另一名台籍醫療兵幫忙將這2名傷員帶到後方，他們僥倖存活下來。

潘文揚接著說，吳忠達就沒這麼幸運，敵方第二發砲彈落點就在吳忠達旁邊，來不及躲閃的吳忠達，腰部直接被炸出一個非常大的傷口，大量鮮血湧出，吳忠達隨即癱軟倒地，擠出最後力氣向隊友表示「我沒有辦法動」。不過俄軍攻勢不斷，槍林彈雨下無法對吳忠達施以急救，也沒辦法拖著吳忠達離開敵軍攻擊範圍，活下來的人只能先行撤退。

潘文揚在描述這段過程時數度哽咽：「我們非常難過，我們就只能看著阿達倒在那個地方。當時小隊遭重創，所以只好趕快撤退，若再待下去的話全部人都會被炸死。」

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