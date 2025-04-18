涉收賄助業者取得標案及通過驗收 核二廠長聲押禁見

台電核二廠長曾文煌。（資料照，記者王定傳攝）

2025/04/18 04:07

〔記者王定傳／台北報導〕檢廉獲報，台電核二廠長曾文煌被控2024年助業者通過一件焚化爐控制系統更新標案驗收並收取好處，同年又在一件焚化爐主機限制性採購案中，涉嫌助業者取得標案，兩案總計收受上百萬元好處，不僅如此，他另有數百萬元財產來源不明，台北地檢署昨指揮廉政署兵分17路搜索曾文煌位於核二廠的辦公處所等，並約談曾文煌、業者山瑞科學公司負責人曹森智夫妻，今晨訊後依貪污治罪條例聲押禁見曾文煌，曹森智100萬元交保，曹妻請回。

核二廠在2022年間公開招標「減容中心焚化爐系統更新」案，預算金額2300萬元，最後由山瑞科學公司得標；2024年間，核二廠以限制性招標方式，招標「減容中心焚化爐SCADA主機一台」，採購金額285萬餘元，最後也由山瑞科學公司得標。

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但檢廉獲報，曾文煌涉於2024年收取業者好處，並助業者通過焚化爐系統更新採購案驗收，同年也涉收賄助業者取得焚化爐主機採購案；不僅如此，他另外還有數百萬元財產來源不明。

台北地檢署昨指揮廉政署兵分17路搜索曾文煌辦公處所、住居處等，並約談曾文煌、業者曹森智夫妻共3名被告，全案朝貪污治罪條例行收賄、財產來源不明罪嫌偵辦。

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