罷傅領銜人李美玲遭抹黑 胡仁順：放假圖的「KCF」就是傅崐萁

花蓮罷免傅崐萁連署領銜人李美玲（中右），上週收到縣議會議長張峻（左二）送上的大疊連署書，如今成為被攻擊對象。（資料照，記者花孟璟攝）

2025/04/17 13:34

首次上稿 13:01

更新時間 13:34

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罷傅領銜人被攻擊「拿近千萬補助」 李美玲：依法核銷、歡迎檢舉

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁連署領銜人李美玲昨（16）日被網路談話節目攻擊，稱她擔任鳳林鎮兩個協會理事長、總幹事，近年累計拿了政府近千萬補助，民進黨花蓮縣議員胡仁順說，昨晚有一帳號「kcf」就在網路散發張冠李戴的圖片進行攻擊，還把台灣人權文化協會舉辦的全台罷免花蓮大會師放在一起，意圖使人認為台灣人權協會與李美玲有關，這位「kcf」堪稱花蓮「錯假消息專門戶」，正是傅崐萁本人！

而國民黨立院黨團上午開記者會，果然就跟著kcf貼圖跟著帶風向，國民黨立委林倩綺說，李美玲名下兩個社區發展協會，分別拿到政府600及300多萬補助，年青人到花蓮參與罷免，自己跑到飯店大吃大喝，這些補助成了罷免晚會，政府出錢罷免，批評李「假中立真動員」。

胡仁順說，這個傅崐萁「kcf」發的圖攻擊李美玲，還胡亂拼貼、把匯流新聞網的3月6日的新聞中縣議員張美慧回應「不認識這個協會」等說法拼接在同一張圖，實際上該新聞寫花蓮罷免大會師，籌畫的公民團體為「台灣人權文化協會」，跟李美玲並無關係，國民黨卻「竹篙鬥菜刀」，把完全無關的公民團體罷免會師的經費來源抹在李美玲身上，傅崐萁就是花蓮轉發假消息的專門戶。

胡仁順說，李美玲擔任鳳林鎮北林三村社區發展協會、鳳林鎮觀光旅遊發展協會理事長，發展鳳林觀光不遺餘力，也帶領鳳林鎮在2014年首度得到「國際慢城組織」認證，是「全台灣第一個獲得國際慢城認證的鄉鎮市」，也成為花蓮縣政府的觀光旅遊宣傳重點。她也創辦百鬼夜行、找到田泥巴運動會，都成為縣府重點宣傳活動，成功翻轉鳳林，身為外地來的鳳林媳婦，為花蓮做得比誰都認真！

胡仁順強調，民間社團領政府補助，都需要申請流程，如果協會領過中華民國政府提供的補助、就是民進黨政府養的，那縣長徐榛蔚的花蓮縣政府今年總預算320億元，有7成都是民進黨的錢，徐榛蔚就是花蓮最大的吃民進黨飯的人，以同一個邏輯發展下去，領育兒津貼老人津貼中低收入戶津貼的、吃免費營養午餐的，通通都是民進黨養的。

胡仁順批，傅崐萁這種當上縣長馬上賤賣花蓮黃金地段東洋廣場、又加蓋紅毛溪變香榭大道，湮滅花蓮人共同記憶的人，才是真正毀滅花蓮的人，沒有資格侮蔑李美玲。

在LINE社群發假圖的kcf帳號，被胡仁順曝光就是「傅崐萁」本人。（胡仁順提供）

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