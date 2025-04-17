國民黨北市黨部被搜索 朱立倫下動員令「今晚北檢見」

國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會，呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」。（記者方賓照攝）

2025/04/17 12:40

〔記者施曉光／台北報導〕檢調偵辦藍營罷免民進黨立委死亡、偽冒連署，繼台南市、新北市黨部後，國民黨台北市黨部今日上午也被搜索，台北市黨部主委黃呂錦茹被帶回市調處偵訊。為此，國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會親自回應，他呼籲支持者一起「戰獨裁，站出來」，並宣布國民黨每一個黨工職人員都將會站出來抗議，黨中央將安排一系列重大抗爭，呼籲支持者們「今天晚上北檢見」。

朱立倫中午在賴士葆、羅智強、王鴻薇、徐巧芯、李秀彥等5名台北市立委陪同下召開記者會，並一同高喊「為台灣戰獨裁，為正義站出來」口號，但他說完話後，不回答媒體提問。國民黨發言人楊智伃表示，媒體的問題要等晚上再做回應，她並表示，國民黨已經下達動員令，呼籲支持者今晚在台北地檢署前集結。

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朱立倫表示，今天是台灣民主最黑暗的時候，司法大刀在瘋狂的賴清德、獨裁者指揮下，砍向在野黨，賴政府不辦重大刑案與共碟案，卻在台南市、新北市、台北市搜索國民黨部，大約談、大交保、大收押、大搜索，每一把大刀都砍向在野黨，獨裁者只有一個目的，就是消滅在野黨，先前對付民眾黨，現又大刀砍向在野黨。

朱立倫說，全世界有哪一個民主國家在搞大罷免？有任何一個民主國家會這樣對付在野黨？「連尹錫悅都不敢幹的事情，賴清德都敢幹！」

他呼籲支持者，今天必須一起為台灣戰獨裁，為正義站出來，沒有任何閃躲空間，國民黨每一位黨工職人員都要站出來，國民黨將有一系列的重大抗爭，直到獨裁者悔悟，並且願意回歸民主與公平正義，否則國民黨一定會抗爭到底。

國民黨主席朱立倫中午召開緊急記者會表示，黨中央將安排一系列重大抗爭，呼籲支持者們「今天晚上北檢見」。（記者方賓照攝）

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