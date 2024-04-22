為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

花蓮暴雨險撞土石流！落石警告響……自強號急停和仁隧道救了全車

台鐵EMU3000型新自強號。圖為同款車，非新聞當事列車。（資料照）

台鐵EMU3000型新自強號。圖為同款車，非新聞當事列車。（資料照）

2024/04/22 18:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（22日）14時41分，台鐵花蓮縣和仁=崇德（K48+580）間發生土石流雙線不通，泥流淹沒軌道；台鐵426次EMU3000型自強號列車通過和仁站時「落石警告響起」，司機員趕緊將列車停在和仁隧道內，幸好沒有造成傷害。

台鐵公司表示，今天14時41分，和仁=崇德（K48+580）間發生土石流雙線不通，各級列車都平安未受影響，並於14時50分成立一級緊急應變小組，但由於豪雨不斷，且上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。

台鐵公司說明，今天第426次EMU3000型自強號在14時40分通過和仁站，約在14時40分40秒左右通過K48+540（土石流區域），此時軌道內已有泥流現象、落石告警同時響起，司機員急將列車停於和仁隧道內（K48+785~K51+200）。

台鐵公司表示，經檢查後列車動力、及外觀正常，並回報行控中心。為了行車安全，該列車以30公里慢行至花蓮站後，更換編組續行，原編組進段做詳細檢查。

行車運轉整理如下：

（1）228次、428次、232次、236次、432次、434次行駛至蘇澳新站按原停靠站折返回樹林站。

（2）439次、441次、445次、447次行駛至花蓮站後按原停靠站折返回台東站。

（3）自16：00分起，下行台北往花東對號列車停駛，上行對號列車行駛至花蓮。

（4）台北=蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
大雨襲花蓮注意落石！ 氣象署急發「災害天氣通報」
2024/04/22 14:53

大雨襲花蓮注意落石！ 氣象署急發「災害天氣通報」
對流直接命中蘇花公路！宜花交界大雷雨警示 花蓮升級豪雨特報
2024/04/22 15:18

對流直接命中蘇花公路！宜花交界大雷雨警示 花蓮升級豪雨特報

日月光 全方位做環保 成效有口皆碑
邊坡土石傾洩止不住！ 台鐵：北迴線深夜前無法恢復通車
2024/04/22 16:29

邊坡土石傾洩止不住！ 台鐵：北迴線深夜前無法恢復通車
花蓮震後大雨土石崩落 台鐵北迴線、蘇花公路交通中斷
2024/04/22 17:01

花蓮震後大雨土石崩落 台鐵北迴線、蘇花公路交通中斷

大金空調 延續齊柏林疼惜台灣理念
花蓮連續震！ 氣象署示警：0403大地震能量 不會1、2個月釋放完
2024/04/22 18:26

花蓮連續震！ 氣象署示警：0403大地震能量 不會1、2個月釋放完
廣東連日暴雨引發百年來第2大洪水 全村滅頂僅剩孤塔懸江中
2024/04/22 11:18

廣東連日暴雨引發百年來第2大洪水 全村滅頂僅剩孤塔懸江中
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播