花蓮暴雨險撞土石流！落石警告響……自強號急停和仁隧道救了全車

台鐵EMU3000型新自強號。圖為同款車，非新聞當事列車。（資料照）

2024/04/22 18:44

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（22日）14時41分，台鐵花蓮縣和仁=崇德（K48+580）間發生土石流雙線不通，泥流淹沒軌道；台鐵426次EMU3000型自強號列車通過和仁站時「落石警告響起」，司機員趕緊將列車停在和仁隧道內，幸好沒有造成傷害。

台鐵公司表示，今天14時41分，和仁=崇德（K48+580）間發生土石流雙線不通，各級列車都平安未受影響，並於14時50分成立一級緊急應變小組，但由於豪雨不斷，且上方台9線邊坡土石仍不斷往下傾洩，無法進場搶修，預估深夜前無法恢復通車。

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台鐵公司說明，今天第426次EMU3000型自強號在14時40分通過和仁站，約在14時40分40秒左右通過K48+540（土石流區域），此時軌道內已有泥流現象、落石告警同時響起，司機員急將列車停於和仁隧道內（K48+785~K51+200）。

台鐵公司表示，經檢查後列車動力、及外觀正常，並回報行控中心。為了行車安全，該列車以30公里慢行至花蓮站後，更換編組續行，原編組進段做詳細檢查。

行車運轉整理如下：

（1）228次、428次、232次、236次、432次、434次行駛至蘇澳新站按原停靠站折返回樹林站。

（2）439次、441次、445次、447次行駛至花蓮站後按原停靠站折返回台東站。

（3）自16：00分起，下行台北往花東對號列車停駛，上行對號列車行駛至花蓮。

（4）台北=蘇澳及花蓮以南區間車正常行駛。

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