廣東連日暴雨引發百年來第2大洪水 全村滅頂僅剩孤塔懸江中

英德市多地遭洪水滅頂，江南村當地地標文峰塔孤懸於洪水中。（圖擷自微博）

2024/04/22 11:18

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東近日持續暴雨，廣東韶關氣象站24小時降雨量逾250毫米，達「特大暴雨」等級，是當地首次在4月出現「特大暴雨」，暴雨持續引發洪水，珠江流域北江出現2024年第2號洪水，其流量高達每秒18100立​​方公尺，是自1924年有紀錄以來第2大洪水，廣東省清遠市的英德市多區遭洪水滅頂，僅剩當地地標文峰塔孤塔懸江中。

綜合中國媒體報導，北江2024年第2號洪水今（22日）早通過清遠市，北江下游的石角水文站觀測流量高達每秒18100立​​方公尺，僅次於2022年6月22日的每秒18500立​​方公尺流量，是自1924年有紀錄以來第2高流量紀錄，預估今晚8點石角站流量將達到每秒19500立​​方公尺洪峰。

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北江中游的英德市受創嚴重，洪峰水位達34.5公尺，超警戒8.5公尺，英德市多地遭洪水滅頂，江南村當地地標文峰塔孤懸於洪水中，有村民表示村里的水位最深處有4公尺高。

中國當局表示，受4月16日以來持續性強降雨影響，珠江流域共有44條河流發生超警洪水，超警幅度0.01～7.04公尺，流域中東部地區強降雨過程仍將持續，北江水位將繼續上漲並可能發展成特大洪水，坦言流域防汛形勢嚴峻複雜。

北江是珠江第2大水系，發源於江西小茅山，入粵後流經韶關、清遠，在佛山市三水區與西江匯合，注入珠江三角洲。

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