海葵颱風登陸中國福建 逾11萬人疏散、家具車輛被洪水沖走

海葵颱風以最大風速每秒20公尺登陸中國東南沿海，逾11萬4400人自高風險地區撤離。（圖片擷自微博）

2023/09/06 11:37

〔即時新聞／綜合報導〕海葵颱風3至4日侵襲台灣後，於5日登陸中國福建省，逾11萬人疏散，家具、車輛則被洪水沖走。

據《路透》報導，海葵颱風以最大風速每秒20公尺登陸中國東南沿海，逾11萬4400人自高風險地區撤離。

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短短24小時內，福建省多個地區的累積降雨量便超過了300毫米。據中國官媒報導，福州市1輛載有9名人員的消防車在執勤時遭洪水沖走，導致2名消防員失蹤。

社群平台的照片顯示，家具在大水中載浮載沉，停放在低窪地區的汽車慘遭滅頂。福州、廈門、泉州、莆田的數間學校均已關閉。

據官媒報導，福州、泉州2機場的航班已全數取消；地方政府關閉了旅遊景點和公園；港口航運被迫暫停。

中國氣象局預報員表示，颱風5日凌晨5時許登陸後，強度減弱為輕度颱風，現正朝廣東省南部移動，強度將「持續減弱」。

杜蘇芮、卡努颱風上月襲擊中國北部、東北部地區，造成嚴重洪災，並對北京造成有紀錄以來最驚人的雨量。

中國政府5日表示，將撥款2億元人民幣（約新台幣8.74億元）救災基金，援助遭颱風、洪水襲擊的省份；中國財政部則在早前表示，已撥款10億元人民幣（約新台幣43.7億元）作為洪水、乾旱或農作物病蟲害救災基金。

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