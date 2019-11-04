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高市府市政滿意度調查 議員怒：跳過問市長、竟問夜宿

韓國瑜的滿意度持續下降。（議員邱俊憲提供）

韓國瑜的滿意度持續下降。（議員邱俊憲提供）

2019-11-04 09:58:23

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高市府研考會日前進行一份市政民意調查，議員邱俊憲批評，竟然大多數局處不知情，也沒拿出對應對策，更沒有問對市長韓國瑜的滿意度，反而問夜宿、青年創業基金的滿意度，議員質疑，成為宣傳韓國瑜政績的網頁圖卡資料。

高雄市議會今天進行總質詢，民進黨議員邱俊憲質疑，高雄市研考會花人民納稅錢，進行一份市政滿意度調查，卻沒有問市民對韓國瑜滿不滿意，而是問市民對路平、環保局雙機政策、陸橋拆遷、夜宿、青年創業基金等滿不滿意。

邱俊憲舉例說，例如提升路平的滿意度達50%，不滿意近42%，但研考會應探究為何不滿意，過了兩個月，很多局處也不了解這份調查的內容，沒拿出對應對策。

邱俊憲質疑，反而這份滿意度調查，竟然出現在「市長好政～韓國瑜高雄施政讓你知」的網頁圖卡上，各大媒體卻都看不到，是否為政治宣傳？

對此，新聞局長王淺秋表示，她在媒體訪問時，有提過這份滿意度調查 但沒提供給媒體。

邱俊憲指出，韓國瑜上任後，研考會今年3月的施政滿意度調查，滿意度達61.3%。但今年6月，南方辦公室進行的韓國瑜滿意度調查，滿意度掉到44.4%，直到天下雜誌今年7月的調查，韓國瑜滿意度是六都最末，只有43.4%。

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