韓覓副手 爆江啟臣是黑馬

國民黨總統參選人韓國瑜仍積極尋覓副手人選，但立委江啟臣訪美回台後，曾密會韓，被視為一旦「決戰中台灣」，能夠加分的黑馬副手人選。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者葛祐豪、張菁雅、林良昇／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜最近一、兩週積極尋覓副手人選，仍未傳出重大進展，但立委江啟臣訪美回台後，曾密會韓，被視為一旦「決戰中台灣」，能夠加分的黑馬副手人選；此外，韓仍持續向外徵詢企業界人士，如晶華酒店董事長潘思亮。

至於許多藍營基層期待的「韓朱配」，韓國瑜幕僚透露，機率看來是微乎其微。而之前呼聲甚高的張善政，韓幕僚不諱言，張無法帶來明顯的加分效果，張最適合擺的位置是行政院長，現階段來說，「張善政仍是韓國瑜副手的最佳備胎人選」。

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韓國瑜昨天未安排公開行程，據了解是在台北與國政顧問團開會，並徵詢副手人選。據可靠消息來源，新竄出的副手黑馬是江啟臣，江十月份訪美回台後，專程南下高雄，與韓在蓮潭國際會館密會，除了報告訪美成果，也傳出曾對副手一事交換意見。

韓陣營指出，隨著韓國瑜民調回穩，內部估計北、東台灣的領先票數，可望彌補南台灣的落後，因此二○二○大選極可能「決戰中台灣」，出身台中的江啟臣在這方面佔有優勢。

接觸過晶華董事長潘思亮

親韓人士透露，韓國瑜這一兩週也持續思考，並透過管道接觸合適的企業界人士擔任副手，最新傳出的其中一人，是晶華酒店董事長潘思亮，因為今年初高雄市觀光局推出「董事長遊高雄」行程，第一砲就請潘思亮出馬合體韓國瑜。但據了解，潘的意願似乎不高。

另傳出韓國瑜的口袋名單中，有幾位非政界的女性菁英人士，但名單十分保密，以防見光死。也有韓陣營人士認為，近期韓的情勢在穩定向上當中，選擇副手人選，會比前陣子更加有彈性，「當你是追趕者的時候，會希望副手是亮麗名單，但現在只要提出合理、不失分的人選即可」，包括張善政、江啟臣、李鴻源、周錫瑋都是理想名單。

前新北市長朱立倫昨日到台中市，陪第四選區立委參選人黃馨慧到市場掃街。針對是否接任國民黨總統參選人韓國瑜競選總部主委，朱表示，韓會與歷屆主席、中央黨部做最妥適的安排。

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