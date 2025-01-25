守住一階、衝刺二階！罷團春節無休 力拚年後過關

全台大罷免團體傳過半數已達一階門檻，微光花蓮拔傅行動更是其中最大「亮點」。（圖擷取自微光花蓮拔傅行動臉書）

2025/01/25 18:14

〔記者方瑋立／台北報導〕春節9天連假展開，全台罷免國民黨立委團體不停歇。據「反共護台志工聯盟」統計，截至昨日已有半數選區達第1階段提案門檻，力拚2月初全數送件，反制國、眾黨團惡意修法加嚴連署門檻壓制罷免。

該聯盟亦已在短短2天之內多次環台，透過曾參與割藍委及罷韓行動志工傳授連署造冊經驗，建立全台聯繫平台，形成全台大罷免「反共護台」聯合戰線。

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前聯電董事長曹興誠日前以「志工三號」身分號召成立反共護台志工聯盟，並迅速整合全台罷團溝通平台、組成聯合戰線，集結具多次罷免經驗的志工夥伴協力全台罷團，截至今日已環台2次走遍雙北、桃園、台東、花蓮、台東等地，傳授連署書整理與造冊的經驗。

微光成亮點！「拔傅」行動如火如荼

知情人士透露，全台近卅個罷免藍委團體中，至少過半已達第1階段連署門檻，其中最大亮點即「微光花蓮拔傅行動」，可見民眾對擔任國民黨團總召的立委傅崐萁「亂源」行徑已相當不滿，甚至有民眾擔心報復，從花蓮遠赴台北簽署意向書。

不過，該人士指出，考量罷免「真正的戰場」實為第二階段連署，加上部分縣市政府已開始下令封殺，罷免連署較去年已相對受刁難，也讓各罷團必須加緊腳步，春節無休。

反共護國志工聯盟總幹事陳冠榮也證實，截至昨天為止至少已有半數選區跨過第一階段提案連署書門檻數，更令人驚喜的是，其中令人許多鐵桿深藍的選區，連署書收件數量持續飆高中，讓全台罷團士氣大振。

陳冠榮呼籲，因送件後審核過程將剔除掉不合格連署書，聯盟也要呼籲全台灣的朋友，繼續勇敢站出來、繼續簽連署書，讓第一階段能夠穩定過關，第二階段更要繼續站出來簽連署。

陳冠榮表示，聯盟也推出的春聯、恭喜發財罷免拿來紅包袋，提供各罷團在連署活動中贈送。各地提案書簽署情況熱烈，罷免春聯、紅包袋，也贈送一空。讓人感受到民眾對國會現狀的不滿，大罷免的氣氛也相當高漲。

反共護台聯盟也指出，藍白立委在國會各項荒腔走板表現，從立惡法、廣開對中大門、削弱台灣國防、毀憲亂政到年前這波總預算鬧劇，種種行為直接傷及台灣人民的生活與生計，罷免聲浪正在迅速擴大。

反制藍營出奧步 聯盟協力罷團拚年後送件

聯盟續指，藍營立委深怕自己被罷免成功，意圖透過預算壓制行政機構，改變罷免文件格式來壓制罷免風潮，但民怨四起、民心難擋，這些行為加快了第一階段的連署速度，罷免團體將會在年後進行提案送件，聯盟也將協力罷免團體，透過分區分批向中央選委會送件，讓提案順利成功，更延續延續熱度，帶動各選區第二階段連署。聯盟更呼籲全台人民，罷免團體過年連署收件不停歇，請大家一起圍爐簽連署、守歲守台灣。

此外，聯盟指出，各地罷團也發揮創意推出文宣，驅動罷免效應全台發酵，如罷免王鴻薇連署站在1.5小時內簽破千份。難以撼動的金門，也有年輕人組成「珍礙金門」推動罷免行動。在桃園、台中更啟動全區罷免支援行動，罷免國民黨立委儼然成為全台風潮。

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