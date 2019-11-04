民調封關適逢跨年 專家指營造「回顧氛圍」將有利蔡陣營

戴立安表示，接下來民調封關時恰巧適逢跨年，選戰打不熱，對於蔡英文有利。（資料照）

2019-11-04 09:06:05

〔即時新聞／綜合報導〕2020總統大選即將在1月11日登場，總統蔡英文積極尋求連任，對上國民黨總統參選人韓國瑜，民調專家戴立安表示，接下來民調封關時恰巧適逢跨年，選戰打不熱，對於蔡英文有好處，且「回顧氛圍」有助於執政團隊，蔡英文只要在國政和政績努力，對她來說就是加分。

戴立安接受《中評社》訪問，被問到近來韓國瑜不斷造勢，但蔡陣營相對「靜悄悄」，戴立安認為，蔡英文目前民調領先，不需要跟著韓國瑜的節奏，造勢要花錢、邊際效應也會變低，綠營若舉辦傳統造勢，反而會激化韓國瑜選情，不如營造出在國政上努力的態勢，反而會獲得比較多選民支持。

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戴立安指出，蔡陣營若要登記，就等競選總部成立以及11月22日中選會登記後緊接著造勢就行，加上年底將近，回顧氛圍有利於執政黨，蔡政府只要把政績整理出來就會是加分。不過戴立安也建議，競總成立之後會開始有熱度，但執政與造勢比例要拿捏精準，才不會讓人家覺得都在選舉，沒在處理國政。

針對過去「決戰中台灣」、「彰化贏大選就贏」的說法，戴立安認為這是藍綠基本盤接近時，藍綠消長抵消就要看中台灣，不過目前因為韓國瑜的市長表現，讓藍綠退回過去盤，高雄台南都可能回到過去民進黨全拿的趨勢。另外，像是基隆、桃園、新竹、苗栗等藍營票倉，會不會把票轉移到韓身上，也要看韓有沒有能力承接，像是桃園目前由鄭文燦執政，票不見得能轉到韓身上，中部地區相對選民藍綠支持度接近，藍綠基本盤面也接近。

最後，戴立安則說：「韓國瑜說他們決戰點是雲嘉南，其實這塊韓國瑜最弱，雖然韓是雲林女婿，但是嘉義、台南方面對韓來說很弱，這個戰術布局很奇怪，剩下不到70天國民黨這樣的打法很怪。」

戴立安認為，「韓國瑜說他們決戰點是雲嘉南，其實這塊韓國瑜最弱，這個戰術布局很奇怪」。（資料照）

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