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傾聽之旅今在南投 網友「山頭插國旗」KUSO韓國瑜
2019-11-04 07:34:45
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣高山林立，網友耳聞今日國民黨總統參選人韓國瑜安排「南投傾聽之旅」行程後，也特別在網路上針對其高山廣設升旗台言論大作文章，試問未來的聖稜線從雪山往北到大霸尖山，若山頭全部插上國旗會是怎樣的情景？結果許多網友kuso說：「破壞山林生態罪魁禍首、比較不會迷路、攻頂不怕找錯山頭、至少不用怕導航又誤錯路…」，莫衷一是﹗
2020年總統、立委選舉在即，前天民進黨主席卓榮泰到南投為立委第2選區參選人陳癸佑站台輔選，左批國民黨立委許淑華，右酸吳敦義「厚臉皮」列為不分區立委，昨日吳敦義在南投參加鳳還巢活動時，則反諷有人身為黨主席還自己參選總統，豈不是更加厚臉皮？
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今日韓國瑜全台傾聽之旅也來到南投，打算從上午10時至下午6時止，就農業、工商及觀光3大層面與地方民眾進行座談，許淑華將訊息透過自己臉書對外發布後，沒想到竟遭陳癸佑陣營猛酸是「活在台北的立委」，不過，許淑華陣營則強調，她就算人在台北、在立法院，也都是為南投鄉親福祉打拚，藍綠2大陣營彼此互不相讓、寸土必爭的較勁，可見一斑。
玉山國家公園管理處則重申，玉山園區動植物十分多樣性，無關藍綠、黨派及政治，維護自然生態環境勝於一切，因此，園區要做任何人工設施前，該處一定要審慎評估，包括未來是否設置升旗台也須慎重其事，絕不可貿然而為。