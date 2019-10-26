韓國瑜提「3政見」接連髮夾彎 他推導出「韓氏定理」

國民黨總統參選人韓國瑜近日提出「故宮國寶一次展出」、「高山設立升旗台」、未來當選總統要讓大專生出國交換生1年，費用由他想辦法等政策，但事後卻接連髮夾彎。（資料照）

2019-10-27 00:24:27

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日提出「故宮國寶一次展出」、「高山設立升旗台」、未來當選總統要讓大專生出國交換生1年，費用由他想辦法等政策，但事後卻接連髮夾彎。民進黨立委林俊憲就說，經過這幾天韓的發言，可以推導出一個「韓氏定理」。

林俊憲在臉書表示，經過這幾天韓國瑜的發言，我們可以推導出一個「韓氏定理」：第一步：天花亂墜，高山蓋升旗台、故宮一次展、政府負擔交換生一年花費。第二步：發聲明縮回去，高山蓋升旗台要評估、故宮「數位展」、交換生補助要排富、篩選語言能力。第三步：發現根本行不通或已經在做，法令規定不能在山頂蓋升旗台、故宮早已在執行數位化、教育部「學海計畫」已有提供獎學金給予符合資格的交換生。

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林俊憲諷刺地說，這個「韓氏定理」是否能持續套用在韓國瑜的發言上呢？或韓市長最終能學會講話前先思考、查資料？另名綠委王定宇也在臉書指出，短短七天，提三個「政見」，就變三次，韓國瑜連三次髮夾彎，韓國瑜是否分不出「吹牛」跟「政見」？

韓國瑜20日提出「故宮國寶一次展出」，遭故宮打臉文物展示牽涉到維護與展覽花費的時間，「一次攤開展出」有執行難度，24日卻找國政顧問團總召張善政等人滅火，拋出「故宮4.0計畫」的「數位故宮」概念，稱批評韓的人，都沒有數位腦袋。

韓國瑜23日至嘉義中埔舉辦庶民座談，面對民眾建議台灣所有的高山都要建立升旗台，韓回應，這一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要設升旗台，但24日受訪卻說，當時他就直言「難度很高」、「不是想到哪就做到哪！」

韓國瑜25日指出，未來當選總統要讓大專生出國交換生1年，費用由他想辦法，這項政策再度引發爭議，結果韓競辦26日下午發聲明，不僅改稱「假設政府負擔1/2、1/3」，更設定排富條款，甚至還考慮挪用500億前瞻基礎建設經費，但也遭政院打臉，指挪用前瞻經費違法。

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