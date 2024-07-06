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國會改革三重說明會 劉和然、李乾龍喊團結支持立院國民黨團

國民黨啟動國會改革說明會，今（6）日在新北市三重區舉行，新北市副市長劉和然、國民黨前秘書長李乾龍、立委徐巧芯等人出席。（記者黃子暘攝）

國民黨啟動國會改革說明會，今（6）日在新北市三重區舉行，新北市副市長劉和然、國民黨前秘書長李乾龍、立委徐巧芯等人出席。（記者黃子暘攝）

2024/07/06 16:43

〔記者黃子暘／新北報導〕國民黨啟動國會改革說明會，今（6）日在新北市三重區舉行，新北市副市長劉和然、國民黨前秘書長李乾龍、立委徐巧芯等人出席。劉和然表示，立法權負責法案審查推動，還有監督制衡的責任，若行政權沒有受到監督，台灣很多事情就變成黑箱，希望大家支持立院國民黨團這個「還原劑」，把國會改革力量、監督力量找回來。李乾龍則說，黨中央、智庫力量也要加入，形成國會改革的動力。

劉和然說，國會改革是全台灣的共同期待跟責任，這屆立院國民黨結合很多力量推動國會改革相關法案通過，非常不簡單，立院黨團、立委貢獻良多，國會改革重要精神就是要把監督、制衡力量找回來，回想當時疫情期間，「一個國家執政、行政上，讓人民買個口罩都排很久」，還告知人民不要丟口罩，用電鍋蒸口罩；當時雙北疫情最重，結果疫苗排很久，30、40歲的中堅力量排不到疫苗，還有高端疫苗案、快篩試劑案，以及後續的雞蛋案

劉和然表示，國會改革就是希望好好調查，讓民眾疑慮了解清楚，民主政治一定要有監督權，雖然一般民眾無法去立院內部討論，但要給國民黨團支持，他身為台灣一份子、國民黨員，有責任有義務讓國會改革好好落實，有立委衝在前面做「還原劑」，大家要做這個「還原劑」最大後盾給予支持。

李乾龍則指出，如今國民黨已經成為最大在野黨，加上第三勢力民眾黨已經成為國會最大黨，但國會推動為什麼這麼困難？國會改革要從黨中央、智庫開始團結、投入，與立院黨團一起形成改革最大力量，不然喊再大聲都沒用，不能只有徐巧芯、立委羅智強等人在打拚。

李乾龍也說，民進黨8年執政，很多弊案要查很困難，海基會董事長鄭文燦500萬元交保，他看來回去這案件就會不了了之；2024年總統大選大家寄望「藍白合」重返執政，最終泡沫化，就是因為沒有團結，他呼籲黨中央、智庫力量也要投入國會改革，才能形成國會改革動力。

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