諷刺韓國瑜「唯真不破」 苦苓：連裝都不會裝一下

苦苓諷刺韓國瑜（見圖）相當「純真」，連裝都不會裝，才會對於故宮、升旗台做出引人批評的政見。（資料照）

2019-10-27 18:34:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近期針對故宮文物、高山升旗台的政見被外界認為前後說詞不一，引發輿論抨擊；作家苦苓在臉書表示，韓國瑜思慮不周也不是三天兩天的事了，諷刺地說，「唯真不破」的韓國瑜「連裝都不會裝一下」。

苦苓指出，韓國瑜想把70萬件故宮文物全部一次展出，要藉此轟動全世界，此想法相當「純真」、思慮不周，沒考慮到場地與可行性，難道要遊客在台灣住半年，把所有文物一次看完？而韓國瑜身邊的「張小弟」腦袋「有問題」，竟然提出文物「數位化」來替韓國瑜解套。

請繼續往下閱讀...

苦苓提到，韓國瑜現在把國旗變成「國瑜教」的十字架，想在3000公尺以上的高山設置升旗台，後又改口是要把年久失修的加以改善，但事實上，「如果你有看到任何年久失修的升旗台，那你就是看到鬼了」，全台高山只有玉山氣象站有升旗台，且法律也禁止在國家公園範圍內的高山設置人工建築物，想表現愛國「只要在每一座山屋的牆上，畫一面國旗就好啦」。

苦苓諷刺，對於本性單純、「唯真不破」的人，「不要罵他，要循循善誘、要諄諄教誨」，「他如果聽懂了，他還是會知道該怎麼做的，大家要有信心好嗎」？

苦苓臉書全文

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法