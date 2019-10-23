韓國瑜要高山廣設升旗台 政院這樣回擊

2019-10-23 16:37

〔記者李欣芳／台北報導〕針對國民黨總統參選人韓國瑜今天面對民眾建議台灣所有的高山都要建立升旗台回應說，這一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要設升旗台。行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午表示，韓市長若想在高山升旗，要先徵詢原住民族同意。台灣有很多3000公尺以上的高山是原住民族的聖山，例如大霸尖山是泰雅族的聖山、玉山是布農族的聖山、大武山是排灣族的聖山，既然韓市長已經承諾未來要在每座3000公尺以上高山升旗，請先徵詢原住民族的同意。

Kolas同時也呼籲韓市長跟行政院一起「向山致敬」，她說，總之未來被韓市長安排每天在高山頂升旗的工作同仁要自己照顧自己的安全，並維持山區的清潔。

Kolas並指出，山林有它的原貌，升旗不一定要在山頂，更別說是有系統、計畫性的在每一座3000公尺以上高山頂升旗，「我只能說總統候選人同意這種倡議真的是令人難以想像！」

韓國瑜今天上午到嘉義中埔舉辦庶民座談，面對民眾建議台灣所有的高山都要建立升旗台，韓國瑜回應說，升旗台一定要做，台灣3千多公尺以上高山都要廣設升旗台，雖然有好幾百座，會盡量來做，2、3百座雖不容易，宣揚愛國精神、愛國文化是一定要的。Kolas今天下午接受本報訪問時，則做了以上表示。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法