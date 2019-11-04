宋再參選？韓營：影響有限

親民黨主席宋楚瑜可能投入二○二○總統大選，韓陣營評估對韓有影響、但影響不大。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者葛祐豪、楊淳卉、陳心瑜／綜合報導〕親民黨主席宋楚瑜可能投入二○二○總統大選，韓陣營評估對韓有影響、但影響不大，因為今年情況與二○一六年不同，屆時將操作棄保，訴求藍軍大團結，將宋的選票壓到最低；民進黨主席卓榮泰昨參拜指南宮時受訪表示，這是「假設性問題」。

韓國瑜操盤手認為，韓是藍營內部最強的母雞，宋楚瑜如果執意參選，沒有正當性，絕對拿不到四年前的一五○萬票，可能連一半都不到，甚至會更低。

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外界認為，選情最後如果拉鋸，這幾十萬票可能也是關鍵；該操盤手表示，最後關頭韓陣營一定會操作棄保，宋楚瑜的票還會往下掉，就像二○○六年台北市長選舉，「棄宋保郝」成功，宋楚瑜只拿了五萬多票。

韓陣營指出，四年前國民黨是因換柱風波，加上馬英九第二屆任內的一些作法，不少藍營選民對國民黨亂象無法接受，才會把票投給宋楚瑜；但今年這兩個因素已經沒有了，如果宋硬要選，估計政黨票都不一定能衝過五％，可能從此泡沫化。

至於投宋的選票中，是否大多是藍營的選票？韓陣營認為，當然大部分是藍軍的票，即使過去四年宋與綠營有不少合作，在投票屬性上，綠營的人還是不會投給宋楚瑜；而且親民黨的選票結構中，很多與軍公教有關，這又是最支持韓的一群。

韓陣營認為，隨著呂秀蓮退選，二○二○很清楚就是藍綠對決，宋楚瑜出來主要是為了親民黨的政黨票，避免親民黨被泡沫化，但問題是「他要說服藍營選民，為什麼要支持他？」

卓榮泰：假設性問題

民進黨黨政人士則分析， 以總統大選來說，從過去的經驗脈絡看，宋參選總統對藍營比較有影響，但對總統大選整體影響不大，基本上還是要帶動親民黨的政黨票。至於親民黨和前立法院長王金平合作的可能性很低，「因為親民黨就是宋楚瑜黨」。

王：宋影響力會很大

前立法院長王金平昨晚到新北市參加活動，對於外傳他最近曾和親民黨主席宋楚瑜見過面，商談選戰合作事宜，王坦言，「也不能說沒有，兩人的確見過面。」至於談了什麼？他表示現在不能講，以後再說；媒體追問是否有第二次會面？王說，「應該還會有，再慢慢看。」

至於宋參選總統對藍綠的影響程度，王金平說，宋的歷練豐富、各方關係很好，有很好的吸引力，影響力會很大。會衝擊藍、綠哪一方的選情？王說，他不知道宋最後會不會選，假設性問題不便回答。

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