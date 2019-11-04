市長不在沒關係 小英：高雄有蔡英文

總統蔡英文昨為民進黨高雄市立委參選人李昆澤站台，她霸氣的說「高雄市長不在高雄，但沒有關係，因為高雄有蔡英文！」（記者方志賢攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者方志賢、蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文與前行政院長賴清德初選後前天首度「同框登台」，昨晚二人直搗韓國瑜的地盤，先後為民進黨高雄市立委參選人李昆澤站台，蔡並霸氣說「高雄市長不在高雄沒有關係，因為高雄有蔡英文！」她呼籲高雄人站出來，把票投給蔡英文，投給民進黨。

李昆澤昨晚在三民區義民廟旁的寶德里廣場，舉辦「咱的高雄台灣的歌」演唱會，晚間七點，蔡英文由李昆澤陪同大進場上台致詞，現場「凍蒜」、加油聲不斷。

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蔡英文致詞表示，蔡政府不講空話，努力要讓高級及未來產業進駐高雄，讓年輕人能留在高雄繼續打拚。她細數自己總統任內，台船國艦國造、中鋼把離岸風電的海事工程做起來等政績，指現在已有六千兩百億要回來投資台灣，「台灣是投資大爆發的時代！」

蔡英文結束致詞後離開會場，賴清德也由陳其邁陪同進場，呼籲選民讓蔡英文、李昆澤高票當選，民進黨立委過半。賴隨後也高唱一首「相思雨」，讓現場氣氛沸騰到最高點。

對於國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜日前批民進黨搞「政治泡麵」，蔡英文昨天在高雄受訪也回擊，近來社會對他（韓國瑜）有一些批評，主要還是他信口開河，政治承諾出了問題；如果要說這是所謂的政治泡麵，「韓今天講明天就改口，看起來比較像是政治泡沫。」

蔡昨前往鳥松區坔埔北極殿參拜，也向在場歡迎她的鄉親妙喻說，「高雄的頭家是人民，但最近有個員工常找不到人，甚至還請假去面試另一個工作。」要鄉親給議會民進黨團掌聲鼓勵，他們最近比較辛苦。

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