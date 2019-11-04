韓攻青年票 訴求投資下一代

國民黨總統參選人韓國瑜強調與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵，寧願把這些錢拿來投資下一代。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

〔記者葛祐豪、陳心瑜、張菁雅／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，他前天深夜突然在臉書發文，提到大家討論度最高的「政府讓您出國交換一年」、「就學貸款免利息」，強調與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵，寧願把這些錢拿來投資下一代。

韓國瑜指出，他這幾次青年座談，大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的。

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韓國瑜表示，他在大學期間也是半工半讀，教育部的官員可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。韓國瑜批評民進黨政府，短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，他寧願把這些錢拿來投資我們的下一代。

韓國瑜說，他認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。

對於「就學貸款免息」，教育部高教司日前擔憂沒需要的學生可能貸款套利，韓批評教育部根本不食人間煙火，「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？」

嗆教育部把孩子當賊嗎

韓國瑜的妻子李佳芬昨日在台中開設「佳芬講堂」也說，不需要把人性想成這樣，防弊不是最重要的，聽說很多私立大學孩子聽到學貸免息好開心。至於萬一有人不繳學貸怎麼辦？她說，可能有難言之隱，「那麼政府就把它吃了吧」，「反正政府幾千億元都在浪費」，希望大家以比較寬容的胸襟來看待孩子的需要。

蘇：想到哪裡講到哪裡

對於韓國瑜批評「把台灣孩子都當成賊嗎？」行政院長蘇貞昌昨在新北市表示，蔡英文總統上任以來，很照顧貧苦家庭的弱勢學生，除了放寬就學貸款申請資格、延長還款年限，也提供年輕人租屋補助、育幼津貼和減稅等，「這跟候選人想到哪裡、講到哪裡不一樣。」

蘇表示，蔡總統很照顧年輕人，像零至六歲的育兒津貼，從上任時每年不到兩百億元預算，如今已超過六百億元，就能看出蔡總統不只在助學貸款方面關心年輕人，更對年輕人、收入少的家庭減稅，在各方面的努力都讓民眾有感。

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