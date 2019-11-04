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韓攻青年票 訴求投資下一代
〔記者葛祐豪、陳心瑜、張菁雅／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜近日猛攻青年議題，他前天深夜突然在臉書發文，提到大家討論度最高的「政府讓您出國交換一年」、「就學貸款免利息」，強調與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵，寧願把這些錢拿來投資下一代。
韓國瑜指出，他這幾次青年座談，大家討論度最高的就是「政府讓您出國交換一年」，還有「就學貸款免利息」，表示大家心中也認同，比起到處蓋蚊子館，投資下一代其實是更重要的。
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韓國瑜表示，他在大學期間也是半工半讀，教育部的官員可能沒辦法想像就學貸款的利息，對於一個學生肩上的負擔及心理的壓力有多沉重。韓國瑜批評民進黨政府，短短幾個月就撒了幾千億的支票，與其要蓋一個連在地鄉親都頗有微詞的屏東高鐵、拿納稅人的錢去綁樁、酬庸、購買親信的禮盒，他寧願把這些錢拿來投資我們的下一代。
韓國瑜說，他認為政府提供免利息的優惠，配合現有的清貧學生就學補助，一定能減少許多孩子的就學負擔，讓青年學子能夠安心學習。
對於「就學貸款免息」，教育部高教司日前擔憂沒需要的學生可能貸款套利，韓批評教育部根本不食人間煙火，「是把我們台灣孩子都當成賊嗎？試想一個學生如果付得起學費，何必自找麻煩去找擔保人，再繳交一堆文件申請就學貸款？」
嗆教育部把孩子當賊嗎
韓國瑜的妻子李佳芬昨日在台中開設「佳芬講堂」也說，不需要把人性想成這樣，防弊不是最重要的，聽說很多私立大學孩子聽到學貸免息好開心。至於萬一有人不繳學貸怎麼辦？她說，可能有難言之隱，「那麼政府就把它吃了吧」，「反正政府幾千億元都在浪費」，希望大家以比較寬容的胸襟來看待孩子的需要。
蘇：想到哪裡講到哪裡
對於韓國瑜批評「把台灣孩子都當成賊嗎？」行政院長蘇貞昌昨在新北市表示，蔡英文總統上任以來，很照顧貧苦家庭的弱勢學生，除了放寬就學貸款申請資格、延長還款年限，也提供年輕人租屋補助、育幼津貼和減稅等，「這跟候選人想到哪裡、講到哪裡不一樣。」
蘇表示，蔡總統很照顧年輕人，像零至六歲的育兒津貼，從上任時每年不到兩百億元預算，如今已超過六百億元，就能看出蔡總統不只在助學貸款方面關心年輕人，更對年輕人、收入少的家庭減稅，在各方面的努力都讓民眾有感。