「關心台灣」政績影片 小英獻聲：請跟我一起來

2020蔡英文總統連任辦公室今天公布「關心台灣」政績影片。（圖擷取自影片）

2019-11-04 11:32:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020蔡英文總統連任辦公室今天公布「關心台灣」政績影片，影片除了介紹蔡英文政府3年政績，包括經濟、社福、農業等，強調「這三年來，台灣其實越來越好」，總統蔡英文也在片尾獻聲，邀請大家「一起關心台灣的未來。」

蔡英文連任辦公室今召開記者會公布「關心台灣CF影片」。片中細數蔡政府3年政績，包括台商回台投資超過6千億元、台股破萬點持續超過500天；政府實施租屋補貼、準公共幼兒園；政府連續4年調漲基本工資、全民大減稅；農機補助、農產外銷出口創新高及國防政策等。

請繼續往下閱讀...

蔡總統也於片中獻聲表示，「你的關心也會讓你看見我們的不足，當然但你也會看到反省、看到改進。關心台灣，你會看見我們的堅韌、看見民主自由的可貴，而我也相信，你也一定會看見這個國家的進步。我是蔡英文，請跟我一起關心台灣的未來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法