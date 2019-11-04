為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

「關心台灣」政績影片 小英獻聲：請跟我一起來

2020蔡英文總統連任辦公室今天公布「關心台灣」政績影片。（圖擷取自影片）

2020蔡英文總統連任辦公室今天公布「關心台灣」政績影片。（圖擷取自影片）

2019-11-04 11:32:18

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020蔡英文總統連任辦公室今天公布「關心台灣」政績影片，影片除了介紹蔡英文政府3年政績，包括經濟、社福、農業等，強調「這三年來，台灣其實越來越好」，總統蔡英文也在片尾獻聲，邀請大家「一起關心台灣的未來。」

蔡英文連任辦公室今召開記者會公布「關心台灣CF影片」。片中細數蔡政府3年政績，包括台商回台投資超過6千億元、台股破萬點持續超過500天；政府實施租屋補貼、準公共幼兒園；政府連續4年調漲基本工資、全民大減稅；農機補助、農產外銷出口創新高及國防政策等。

蔡總統也於片中獻聲表示，「你的關心也會讓你看見我們的不足，當然但你也會看到反省、看到改進。關心台灣，你會看見我們的堅韌、看見民主自由的可貴，而我也相信，你也一定會看見這個國家的進步。我是蔡英文，請跟我一起關心台灣的未來。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
民調封關適逢跨年 專家指營造「回顧氛圍」將有利蔡陣營
2019-11-04 09:06

民調封關適逢跨年 專家指營造「回顧氛圍」將有利蔡陣營
等時機宣布 蔡賴配佈局已成
2019-11-04 05:30

等時機宣布 蔡賴配佈局已成
辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場

辦喜宴看這裡婚宴場地全新登場
市長不在沒關係 小英：高雄有蔡英文
2019-11-04 05:30

市長不在沒關係 小英：高雄有蔡英文
韓國瑜言論佔盡媒體版面 卓榮泰：現在開始就不談他
2019-11-03 16:02

韓國瑜言論佔盡媒體版面 卓榮泰：現在開始就不談他

網友回應

政治今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播