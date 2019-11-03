韓國瑜言論佔盡媒體版面 卓榮泰：現在開始就不談他

民進黨主席卓榮泰表示，選情一切照步調、節奏進度來走。圖為卓榮泰與總統蔡英文1日出席「給台灣的一封信，為台灣加油——與總統談心之夜」晚會。（資料照，記者方賓照攝）

2019-11-03 16:02:27

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020總統大選競爭激烈，面對國民黨總統參選人韓國瑜近日發言佔盡媒體版面，民進黨主席卓榮泰今受訪表示，「現在開始就不談他啦」。

卓榮泰今下午陪同民進黨台北市第八選區立委參選人阮昭雄赴指南宮參拜，接受媒體訪問。卓榮泰表示，佔盡版面要看是正評還是負評，如果負評比較多，那也是只有扣分。韓最近講話應多問幕僚，國政顧問團也要善盡責任，韓旁邊的立委、幕僚應多提醒韓講真正福國利民的事，而不要一直講政府已經在做的事。

請繼續往下閱讀...

媒體詢問，韓國瑜主導輿論議題，是否擔心去年民進黨高雄市長選舉敗選經驗重蹈覆轍？卓榮泰表示，「所以我們現在開始就不談他啦！」

媒體追問，韓不管正面、負面評價，是否都影響總統蔡英文選情？卓榮泰僅回，「不是說不提他（韓國瑜）了嗎？」至於韓營稱與蔡差距僅8％，11月拚黃金交叉，卓榮泰也回應，「我們還是把這議題忘了吧。」

此外，針對有媒體報導總統蔡英文因選情被韓拉近而在競辦會議中動怒，卓榮泰說，沒有這件事，一切照步調、節奏進度來走。

身兼蔡英文總統連任辦公室發言人的阮照雄受訪則說，任何的選戰變化非常大，目前為止還是依照既有的定調來走，對手有任何的議題因應，我們都會有所反應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法