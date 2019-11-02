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韓國瑜推學貸免息 蔡英文：已大幅降息

國民黨總統參選人韓國瑜對於自己的學貸政策遭質疑，昨在桃園指出，年輕人沒錢需貸款讀書，他強力主張對學生借錢利息能降則降、能免則免。（記者許麗娟攝）

國民黨總統參選人韓國瑜對於自己的學貸政策遭質疑，昨在桃園指出，年輕人沒錢需貸款讀書，他強力主張對學生借錢利息能降則降、能免則免。（記者許麗娟攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者王峻祺、許麗娟／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜為搶攻青年票，大開「學貸無息、政府補貼」的支票，蔡英文總統昨到花蓮受訪時表示，學貸去年已做一次調整，利率從一．六五調降到一．一五，是滿大幅度的調降，同時也將寬限期調到四年，未來還會持續檢討，減輕年輕人負擔。

蔡總統說，這段時間政府針對很多照護方面都做了調整，希望能給有需求的民眾更多補助，讓他們能因經濟成長受到國家更多照顧，不論是長照、托育、托嬰都增加補助。

韓國瑜對於自己的學貸政策遭質疑，昨在桃園指出，年輕人沒錢需貸款讀書，他強力主張對學生借錢利息能降則降、能免則免，算一算才十幾億元，可以讓年輕朋友降低壓力。

韓國瑜批執政黨最近一連串政策買票就花了二千多億，前瞻政策花了八千八百億；他也批台灣生病了，民主在退後，媒體在墮落，自己講這些政策，馬上被酸言酸語、抹黑造謠，政府怎麼撒錢都沒有關係，絕大多數媒體不監督執政黨，百分之九十以上都在監督反對黨，百分之九十九的媒體都在監督韓國瑜。

蔡英文總統昨到花蓮受訪時表示，學貸利率已從一．六五調降到一．一五，未來還會持續檢討，減輕年輕人負擔。（記者王峻祺攝）

蔡英文總統昨到花蓮受訪時表示，學貸利率已從一．六五調降到一．一五，未來還會持續檢討，減輕年輕人負擔。（記者王峻祺攝）

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