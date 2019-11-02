請假釀流血衝突 綠營議員控韓國瑜負全責

高雄市議會民進黨團多位議員昨在議事廳靜坐，抗議國民黨團前天的暴力衝突。（記者王榮祥攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者王榮祥、蔡清華、許倬勛／綜合報導〕高雄市議會前天因市長韓國瑜請假缺席爆發嚴重衝突，藍綠多位議員受傷，雙方昨天繼續隔空交火，民進黨團指控國民黨多數暴力，並痛批韓國瑜要負起全部責任，國民黨團反嗆顛倒是非，衝突起因全在民進黨霸佔主席台。

國民黨團反嗆「打人喊救人」

韓國瑜昨對此表示，市議會審查預算相當重要，每筆經費都攸關市府明年建設，希望所有議員能理解民眾的期盼，理性問政。不過，市議會旁聽席也有民眾張貼「溜之大吉」、「放寒假記得返校」等海報表達抗議。

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民進黨團昨整理數段新聞畫面，強烈質疑國民黨多位男性議員，在前天的衝突事件中涉及暴力，造成數位議員受傷；民進黨議員昨天也在議事廳中頭戴黑布條靜坐抗議，斥責國民黨是流氓黨。

綠營也強調，他們並非要退回預算，只是要求韓國瑜應為自己所編的第一年總預算負責，並親自向議會說明，不料韓國瑜寧可去選舉，罔顧兩百七十九萬高雄市民權益，逃避議會總質詢，國民黨團又一味護航，嚴重傷害民主程序。

國民黨團聲明反嗆民進黨打人喊救人，民進黨野蠻霸佔主席台，才是整個衝突的最主要原因，推擠當中難免有意外，有人受傷都是暴力民進黨造成。

國民黨團並說，民進黨強佔主席台阻撓議事進行，損害其他議員權利，國民黨不容許這種狀況發生，請民進黨不要含血噴人，將野蠻行為合理化。藍營也呼籲民進黨「嘜擱亂啊！」快回到議事廳理性問政、監督市政，不要自己造成衝突又抹黑他人，為總統大選勝選的政治目的，執行有計畫的陰謀。

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