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卓榮泰評韓國瑜：歷史可能重演、結果不一定發生

民進黨主席卓榮泰表示，韓國瑜在去年九合一選舉鼓動風潮，講些漂亮的口號，「歷史可能會重演，但結果不一定會發生」。（資料照）

民進黨主席卓榮泰表示，韓國瑜在去年九合一選舉鼓動風潮，講些漂亮的口號，「歷史可能會重演，但結果不一定會發生」。（資料照）

2019-10-30 08:36:29

〔記者楊淳卉／台北報導〕2020總統大選競爭激烈，民進黨主席卓榮泰今於廣播節目訪問表示，韓國瑜在去年九合一選舉鼓動風潮，講些漂亮的口號，「歷史可能會重演，但結果不一定會發生」。

被問到韓國瑜的優點，卓榮泰說，一個人有再多優點，但一直強調是優點，那就是缺點。韓國瑜提出「山高水長」政見，包括山上的升旗台、河邊的摩天輪，一直強調自己的能力和優點，那就會變成缺點。

卓榮泰說，韓國瑜的優點，就是鼓動這些風潮、創造名詞、感染熱情，以現在政治人物來說不簡單。歷史也許會重演，但結果不一定會發生。

卓榮泰說，韓在去年底九合一選舉鼓動風潮，講些漂亮詞藻和口號，現在歷史可能重演，但以人民的智慧和經驗，雖然重演歷史，但不要發生一樣的結果，「我們對此不敢掉以輕心」。

卓榮泰說，民進黨在去年九合一選舉後，將民調結構做更精進，人民在去年底選舉經歷三個月天翻地覆，現在經過一年冷靜，會知道那時天翻地覆會造成多大傷害，現在不容易情緒化了。

談到總統與立委選舉，卓榮泰說，這次民進黨提名的70名區域立委候選人，有46位是現任立委，他們是防守線、衛冕者，黨要第一個照顧他們是否在安全狀態。他先前說過，民進黨已經漸漸達到過半的可能性，但不是說現在已經達到了，連任者要穩住，加上10多席的不分區，就可以達到57席的國會過半目標。至於蔡總統，民調一直是穩定中，和外界做的民調差不多。

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