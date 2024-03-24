桃園警匪駁火百槍 瘋狂槍手聲押

警匪槍擊案狂徒兇嫌楊景隆落網時穿著防彈背心，被警方搜身脫去外衣露出滿身刺青。（本報合成，記者余瑞仁攝）

2024/03/24 18:21

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市昨晚發生歹徒持槍轟桃園警分局景福派出所，警方發動攔截圍捕，與歹徒在桃園警分局對面的力行路、永安路口遭遇時，蔡姓警員被槍擊受傷倒地後回擊12槍打空彈匣，槍手襲警後逃逸，不久後在永安路力行路口被警方前後包抄爆發槍戰，雙方前後駁火近百槍，穿著防彈背心的槍手楊景隆最後被警制伏逮捕，警方在其車上起獲2把手槍、1把衝鋒槍，訊後移送桃園地檢署偵辦，案經主任檢察官葉益發複訊後，今天傍晚5點45分向桃園地院聲請羈押禁見。

檢警調查，43歲的楊景隆昨（23）日深夜，持改造槍械狂轟景福派出所，在逃逸過程與警多次駁火，且開槍射傷執行圍捕蔡姓警員，桃園地檢署獲報指派重大刑案組主任檢察官葉益發及檢察官甘佳加組成專案小組指揮偵辦，並前往景褔派出所及2處警匪駁火處勘查，詳查楊嫌犯案經過及不法行為，指示員警積極仔細蒐證。

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楊嫌於今天下午移送桃園地檢署偵辦，經檢察官複訊後，檢方認為他涉犯刑法第271條第2項、第1項殺人未遂罪、槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1槍擊公共場所罪及刑法第138條妨害職務上掌管之文書物品等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見。

楊嫌槍擊景福派出所後駕車逃逸，警方攔截圍捕在桃園警分局對面路口遭遇，楊嫌開槍襲警爆發首波槍戰，現場遺留累累彈殼。（記者余瑞仁攝）

楊嫌昨晚槍擊景福派出所，警所門口彈痕累累。（記者余瑞仁攝）

楊嫌昨晚槍擊景福派出所，警所門口彈痕累累，警方鑑識人員到場採證。（記者余瑞仁攝）

楊嫌槍擊景福派出所後駕車逃逸，警方攔截圍捕在桃園警分局對面路口遭遇，楊嫌開槍襲警爆發首波槍戰，現場遺留累累彈殼。（記者余瑞仁攝）

楊嫌駕駛銀色BMW轎車犯案，最後在桃園區永安路、富國路口被警方包抄圍捕爆發槍戰，最後被制伏落網。（記者余瑞仁攝）

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