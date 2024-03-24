為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

桃園警匪駁火百槍 桃園地院裁定瘋狂槍手羈押禁見

警匪槍擊案狂徒兇嫌楊景隆落網時穿著防彈背心，被警方搜身脫去外衣露出滿身刺青，經桃園地檢署檢察官聲請羈押禁見，桃園地院晚間裁定收押禁見。（本報合成，記者余瑞仁攝）

警匪槍擊案狂徒兇嫌楊景隆落網時穿著防彈背心，被警方搜身脫去外衣露出滿身刺青，經桃園地檢署檢察官聲請羈押禁見，桃園地院晚間裁定收押禁見。（本報合成，記者余瑞仁攝）

2024/03/24 22:13

〔記者余瑞仁／桃園報導〕桃園市昨晚發生警匪駁火近百槍，穿著防彈背心的槍手楊景隆最後被警制伏逮捕，警方其車上起獲2把手槍、1把衝鋒槍，警方訊後將楊嫌移送桃園地檢署複訊，檢察官傍晚向桃園地院聲請羈押禁見，桃園地院晚間開庭審理後，認有逃亡及串證之虞，裁定准予羈押禁見，並禁止接見、通信。

檢警調查，43歲的楊景隆自稱桃園「大樹林幫」分子，昨（23）日深夜，持改造槍械狂轟景福派出所8槍，警方發動攔截圍捕與歹徒在桃園警分局對面的力行路、永安路口遭遇時，蔡姓警員被槍擊受傷倒地後回擊12槍打空彈匣，槍手襲警爆發槍戰後逃逸，不久後在永安、富國路口被警方前後包抄再度爆發槍戰，雙方前後駁火近百槍，楊嫌最終仍遭制伏。

桃園地檢署獲報指派重大刑案組主任檢察官葉益發及檢察官甘佳加組成專案小組指揮偵辦，並前往景褔派出所及2處警匪駁火處勘查，詳查楊嫌犯案經過及不法行為，指示員警積極蒐證。

楊嫌於今天下午移送桃園地檢署偵辦，經檢察官複訊後，檢方認為他涉犯刑法第271條第2項、第1項殺人未遂罪、槍砲彈藥刀械管制條例第9條之1槍擊公共場所罪及刑法第138條妨害職務上掌管之文書物品等罪嫌，犯罪嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見；桃園地院晚間召開羈押庭審理後，認有逃亡及串證之虞，裁定准予羈押並禁止通信、接見。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
桃園警匪駁火百槍 瘋狂槍手聲押
2024/03/24 18:21

桃園警匪駁火百槍 瘋狂槍手聲押
桃園警匪駁火百槍！犯嫌車身滿彈痕 住處搜出大批空氣、瓦斯槍
2024/03/24 14:35

桃園警匪駁火百槍！犯嫌車身滿彈痕 住處搜出大批空氣、瓦斯槍

一檔基金 為您掌握股利＋債息雙收益
馬治薇開庭坦承接受中國友人資助、提供官員名冊
2024/03/22 18:49

馬治薇開庭坦承接受中國友人資助、提供官員名冊
逆轉！陳重文收押禁見 北院裁定理由出爐
2024/03/21 17:54

逆轉！陳重文收押禁見 北院裁定理由出爐
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播