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首頁　>　政治

韓國瑜請假選總統 蔡英文妙喻高雄頭家找嘸員工

蔡英文到北極殿，廟方送包子肉棕，祝她選舉包中。（記者蔡清華攝）

蔡英文到北極殿，廟方送包子肉棕，祝她選舉包中。（記者蔡清華攝）

2019-11-03 13:00:00

〔記者蔡清華／高雄報導〕總統蔡英文今天安排一連串高雄參訪行程，首站到鳥松區北極殿參拜，她對在場歡迎她的鄉親說，對於市長韓國瑜向議會請假選總統妙喻「高雄的頭家是人民，但最近有個員工常找不到人，甚至還請假去面試另一個工作。」要鄉親給議會民進黨團一個掌聲鼓勵他們最近比較辛苦！

蔡英文今天上午抵鳥松區坔埔北極殿，到場前廟埕聚集近千支持者列隊歡迎，行政院副院陳其邁、內政部長徐國勇、立委林岱樺、管碧玲陪同出席。

蔡英文致詞前，特別要鄉親給最近很辛苦的民進黨高市議會議員鼓勵一下，她說，民主制度下人民就是「頭家」，但最近高雄有一個員工常找不到人，議會要他來報告工作進度，他說「我請假喔！」請假也沒關係，他竟然還跑去面試另一個工作！

蔡英文說，雖然這個員工常找不到人，不過，我們還有議會、立委、還有中央政府，陳其邁就在行政院，高雄的建設發展我們每一天都一起在努力。

蔡英文也特別針對長照議題說，她剛上任時只編50億，到現在已編了400多億元，未來還會把整個長照系統做的更好，服務更周到、項目更多，但「我們不會跟各位收一便當的錢、或一個滷蛋的錢」與韓國瑜所提的「長照政策」較勁意味十足。

蔡英文到北極殿受到支持者熱情相迎，爭相與她握手拍照。（記者蔡清華攝）

蔡英文到北極殿受到支持者熱情相迎，爭相與她握手拍照。（記者蔡清華攝）

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