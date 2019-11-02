張善政承認「污名化蔡英文」 林鶴明：應向蔡總統和年輕人道歉

韓國瑜國政顧問團召集人張善政認為「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，挨批污名化年輕人後，昨日他承認是「污名化蔡英文」。（資料照）

2019-11-02 13:26:18

〔記者陳鈺馥／台北報導〕韓國瑜國政顧問團召集人張善政認為「年輕人沒出社會覺得嗆中很爽」，挨批污名化年輕人後，昨日他承認是「污名化蔡英文」。對此，總統蔡英文競選辦公室文宣群副執行長林鶴明今日發文譴責，證明韓國瑜陣營的選戰策略就是污名化對手，張善政應向蔡英文總統道歉，並為做出污名化他人錯誤示範，向年輕世代道歉。

林鶴明表示，今天看到張善政昨天的回應，不禁要嘆氣，張善政承認他污名化蔡英文總統，這更是對年輕世代最壞的示範。

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林鶴明指出，張善政是我國前行政院長，更擔任韓國瑜國政顧問團召集人，竟然在面對我們質疑他污名化年輕人時，自己公開證實他其實是污名化蔡英文。

林鶴明強調，張善政不只是失言，這樣的發言更應該被譴責，張善政應該向蔡英文總統道歉，並為污名化他人的錯誤示範，向年輕世代道歉。

林鶴明談及，台灣是言論自由的國家，蔡英文總統施政好壞可以被公評。但是像張善政公開承認是污名化蔡英文總統的言論，證明韓國瑜陣營這段時間以來，選戰策略就是污名化對手，模糊選戰焦點。並非透過理性政策辯論，而是透過浮誇、污衊的言論來降低台灣選舉文化。

林鶴明認為，這就是年輕世代厭惡韓國瑜陣營的原因。張善政身為總召，更是元兇之一。

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