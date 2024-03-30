日本「大麻軟糖」多人昏厥 法務部決議列管近日公告

日本東京去年11月起，傳出多起民眾「誤食」含有大麻衍生成分「HHCH」的小熊軟糖，導致身體不適緊急送醫。（圖擷取自@livedoornews 社群平台「X」）

2024/03/30 21:41

〔記者吳政峰／台北報導〕日本去年底爆發多人食用「大麻軟糖」後出現昏厥、嘔吐、意識不清等症狀，送醫急救，震驚全國，日本厚生勞動省火速把其成分六氫大麻己酚（HHCH）列管為指定藥物，禁止使用。法務部毒品審議委員會28日認定HHCH及六氫大麻酚（HHC）符合毒品要件，決議列管，並列為二級毒品，近日送行政院公告。

日本去年興起食用大麻軟糖旋風，廠商把大麻中的主要致幻成份四氫大麻酚（THC），透過二度氫化等方式半合成出HHCH，摻入軟糖中販賣。民眾服用後雖感到短暫舒暢，但陸續傳出嘔吐、昏厥、意識不清等精神與生理上的副作用，案件數激增震驚政府，日本厚生省立刻將它與6種類似的合成大麻素列為指定藥物管制，嚴禁使用、販售和流通。

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台灣與日本交流頻繁，法務部與衛福部憂心HHCH也入侵台灣，影響政府打擊大麻政策，趕緊把其列入毒品審議委員會討論，並請調查局鑑識科學處專家說明其化學結構與可能對人體造成的影響。經過委員們討論，認為目前台灣查獲的HHCH數量雖然不多，但有鑑於日本已出現許多不良案例，基於防患於未然的政策考量，28日進入嚴審。

經過意見交換，毒審會認HHCH已符合毒品的三大要件「成癮性、濫用性、對社會危害性之虞」，此外，類似結構的六氫大麻酚（HHC）對人體亦產生相同影響，決議同步列管HHCH與HHC為二級毒品，近日送行政院公告後就可全面禁止。

此外，毒審會意外發現之前列管的二級毒品Parahexyl，譯名應為己醯四氢大麻酚，卻誤植為六氫大麻酚，本次法制作業將一併更正並公告。

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