等時機宣布 蔡賴配佈局已成

蔡賴配佈局已成。（資料照）

2019-11-04 05:30:00

928全代會前 雙方達共識 賴返國輔選 被視為登場前奏

〔記者楊淳卉、王涵平、蔡清華／綜合報導〕行政院前院長賴清德返國後展開立委輔選行程，被視為「蔡賴配」登場前奏。據了解，蔡總統與賴清德於九月廿四日「蔡賴會」後，「蔡賴配」的方向已漸成熟，在九月廿八日民進黨全代會前，蔡、賴雙方已對「蔡賴配」達成共識，近期蔡、賴兩人密集在立委輔選工作分進合擊，在蔡賴合的氛圍加溫後，「蔡賴配」也將水到渠成，只等對外正式宣布的時機。

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蔡總統昨被問及「蔡賴配」問題時重申，「我們會在最適當的時候提出一個最佳的組合」。賴清德昨天被問及此事，也說「沒有新的說法」。

蔡總統與賴清德於九月廿四日於高雄會面，這也是兩人在總統初選後首次的蔡賴會面。據悉，蔡向賴提出副手邀約，賴未直接回覆，僅表示希望給他幾天時間考慮。

賴曾私下詢問黨內大老意見

期間，賴清德曾私下詢問幾位黨內大老意見，在民進黨九月廿八日全代會前夕，蔡、賴雙方正式對「蔡賴配」達成共識。

蔡總統於九二八民進黨全代會致詞中曾提及，「賴清德前院長一直是這個團隊不可或缺的一員。十月中旬，賴代表蔡赴美國出席四場蔡英文海外後援會成立大會，呼籲海外鄉親回台投票；賴十月底返國後，隨即投入民進黨區域立委輔選活動。

民進黨主席卓榮泰昨於指南宮參拜行程受訪表示，賴清德在到美國輔選前，就一直和他做很多聯繫，包括美國行程和回國之後的輔選，立委輔選本來就在整個輔選計畫當中。

卓榮泰表示，黨內要呈現最大團結的契機，這是一直以來要努力的，這個努力大家也看得到，希望能有更好的成果。蔡總統對她的副手自然有其考量的時間和人選，這些內部不曾做任何討論。

總統府秘書長陳菊前天說「總統與賴清德的合作很愉快」；蔡英文昨天在高雄參訪時被問到蔡賴配，笑著反問「你覺得呢？」、「我給你標準答案，我們會在最適當的時候提出一個最佳的組合。」

台南第二選區立委參選人郭國文昨日成立與蔡英文南北門區聯合競選總部，賴清德前往站台。對於外界關心的蔡賴配，賴表示，沒有新的說法，身為民進黨員、台灣隊的一員，輔選是責任，拜託大家全力支持國會過半，讓總統更能好做事情。他也向支持者呼籲，總統選英文、立委挺國文，「英文、國文考試過關上了，國家就穩了」。

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