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    康芮颱風來勢洶洶 中市今稽查30件高樓層工地

    康芮颱風來勢洶洶，台中市都市發展局今天啟動高樓層施工工地專案稽查（台中市政府提供）

    康芮颱風來勢洶洶，台中市都市發展局今天啟動高樓層施工工地專案稽查（台中市政府提供）

    2024/10/29 18:32

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕康芮颱風增強長胖，台中市都市發展局今天啟動高樓層施工工地專案稽查，查了30件，針對高風險性建築工地，委託台中市結構工程技師公會加強稽查，確保工地施工架的穩定性及防護措施符合相關設置規定，促建築工地加強相關防颱整備措施，維護工地及公共安全。

    都發局長李正偉說，為加強防颱整備工作，都發局除針對高風險性工地執行專案稽查外，也透過施工管理e化APP推播訊息，提醒全市約3000個建築工地落實相關防颱措施；他也呼籲，建築工地承造人應密切關注氣象變化，依據台中市建築物施工管制辦法第28條之1規定，於海上颱風警報發布後1日內，做好防止施工物件飛落或傾倒等安全措施，並填具防颱作業工地自主檢查表放置於工地供檢查。

    都發局指出，為強化建築工地安全管理，都發局今年度編列343萬元經費執行工地相關專案稽查作業，希望藉由加強建築工地專案稽查頻率及強度，強化事前防範，降低意外發生機率，維護公共安全；今年度已完成地下室深開挖工地專案稽查150件、施工架等假設工程設置情形專案稽查130件及塔吊工地專案稽查100件，工地相關稽查缺失在都發局監督下均已完成改善。

    都發局說，面對颱風及極端天氣挑戰，都發局將結合相關專業技師公會的技術及人力支援，持續監督建築工地落實及強化施工管理作業，讓市民生命財產安全獲得保障。

    台中市今天稽查30件高樓層施工工地（台中市政府提供）

    台中市今天稽查30件高樓層施工工地（台中市政府提供）

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