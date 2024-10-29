台南騎樓能不能停機車？ 黃偉哲允諾年底給答案

台南騎樓綠色整齊線可不可以停機車，引起取締困擾。（記者洪瑞琴攝）

2024/10/29 18:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南騎樓可不可以停機車？總統賴清德時任台南市長時推動「友善騎樓計畫」，因地制宜折衷住戶在3米騎樓中淨空1.5公尺空間給行人通行，並劃設綠色整齊線可停放機車，警方不會主動取締。可是現在中央新法令，騎樓停車常遭檢舉，警方依法受理。台南市長黃偉哲今日面對議員質詢「賴規隨不隨」？他答詢允諾最晚在年底前作出決策，依法公告讓基層有所遵循。

黃偉哲表示，2016年「友善騎樓計畫」施行至今，因中央法令有修改，現在須做適法性調整，相關局處將會協調出不違反中央法令、又能解決騎樓使用等問題，最慢年底前作出決策公布。

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交通局長王銘德表示，騎樓地產權及在道交條例上的規定，是人行道的一種，需供公共通行，騎樓屬法定禁止臨時停車處所，但依道路交通管理處罰條例，在不妨害行人通行或行車安全無虞的原則，騎樓停車需繪設機車停車格線，才可合法停放機、慢車，汽車並無開放。

王銘德表示，另針對已畫設綠色整齊線的騎樓停放機車問題部分，市府已召會研商，後續由工務局針對已畫設綠色整齊線段的騎樓盤點調查，是否有需求及意願開放公眾停放機慢車，預計明年3月31日前完成，將有意願開放各户資料彙整交由交通局畫設機慢車停放區標線（白色線），並請警察局於前述作業完成前酌情以勸導代替舉發，未來騎樓將回歸以交通局畫設機慢車停放區標線（白色線）才可停放。

南市議員李鎮國質詢指出，南市騎樓管理自治條例還未頒布前，已製造更多衝突與亂象，有檢舉達人鎖定一個區域頻繁檢舉，以永康區中華里為例，去年騎樓違規僅開罰3件，今年到10月初已高達415件，引發民怨不斷，建議市府拿出魄力，條例可以邊修邊檢討，但要有統一標準，否則爭端難息。

李鎮國表示，騎樓是否可以停車，給一些人期待，也給另一些人失望。這問題一直擱置，主要是沒人要承擔責任。

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