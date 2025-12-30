為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億起訴 橋頭地院諭知3000萬交保

    2025/12/30 16:30 記者蔡清華／高雄報導
    圖為因中華職棒假球賭博案名名噪一時的「雨刷」蔡政宜，宣誓就任嘉義縣議員。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    圖為因中華職棒假球賭博案名名噪一時的「雨刷」蔡政宜，宣誓就任嘉義縣議員。（資料照，記者蔡宗勳攝）

    曾涉入職棒假球弊案被判刑入獄的嘉義縣議員「雨刷」蔡政宜，再涉225億元跨境錢案，橋頭地檢署偵結起訴蔡政宜等5嫌，通緝包括中國籍妻子唐斯蓉等7嫌，並對蔡政宜具體求處10年重刑，今天下午移審橋頭地方法院，法官諭知3000萬元交保，限制住居、出境、出海、電子監控，家屬籌錢中。

    蔡政宜前因職棒假球簽賭案判3年8月刑期，出監後當選嘉義縣議員，集團成員設多處機房2020年起從事跨國洗錢，檢警今年5月間對相關洗錢機房執行搜索，拘提蕭姓、李姓等人到庭羈押獲准，檢方進一步掌握蔡政宜幕後操控罪證，8月31日在桃園機場將他拘提到案。

    檢警於蔡政宜嘉義、高雄亞灣摩天豪宅、以及三民區等住所搜索，查扣愛馬仕、香奈兒等精品包85個、及勞力士名表、珠寶、及其名下不動產及現金價值1億7千餘萬元；蔡政宜經檢察官訊問後，向法院聲請羈押禁見獲准。

    檢方查出，蔡政宜透過中國籍妻子唐斯蓉指揮洗錢集團成員，在馬來西亞、越南等地成立據點，於水房操作洗錢，依賭博網站後台系統「自動化腳本」，處理賭客出金、入金金流，從2020年起已協助賭博網站洗錢台幣約為225億4千多萬元，從中獲利折算新台幣約為1億9千多萬元。

