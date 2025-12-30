警阻詐150萬元 赫見阿柔里落選里長淪車手

新北市警三重分局獲報虛擬幣投資糾紛，到場帶回被害人及許姓車手（右），赫見是投資詐騙同夥，查扣150萬元現金及手機，依法送辦。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局獲報泰達幣投資糾紛，到場帶回帶著150萬元到場的游姓被害人及許姓車手，但在面交過程中，委託游男面交的黃女驚覺之前購買的數百萬元虛擬幣都從錢包中遭轉走，要求中止面交，游男報警，警方過濾雙方對話，佐證許男為詐團車手，期間還以曾任議員助理、曾參選深坑區阿柔里長為由，希望開脫，仍被警方送辦，續追幕後詐團。

三重警方分析，長年居住國外的黃女誤信詐團虛擬幣洗錢手法，先投入數百萬元，詐團營造假出金利多，吸引黃女加碼，但黃女找友人面交時，詐團上線認為苗頭不對，就把錢轉走，讓許嫌犯行曝光，警方懷疑有車手監控，將續追、瓦解上游。

三重警分局27日晚間8時28分獲報，新北市三重區自強路1段傳出虛擬幣交易糾紛，到場時發現35歲被害人游男及30歲許姓男子在場，警方將2人帶返派出所釐清全案。

警方初步了解，發現游男受友人46歲黃女所託，帶著150萬元現金，到三重向許男

購買虛擬幣，檢視游男、許男手機對話紀錄，確認許男前來賣幣，但上線已將黃女兌換的數百萬元虛擬幣都轉出，警方認定為虛擬幣假投資詐騙手法，查扣150萬元現金及手機，逮捕許嫌，訊後將許嫌依詐欺、洗錢防制法案移送新北地檢偵辦。

據透露，許嫌被逮後，企圖以曾任2名台北市議員助理，2022年參選新北市深坑區阿柔里長等名義，企圖向警方求情，還說自己差不到20票就當選里長，協勤義警反斥，擔任民代助理、要選里長就不會詐騙，讓許嫌啞口無言。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

