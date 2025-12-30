為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    紐時揭共軍新戰術！量產「廉價火箭」 企圖消耗台灣防空戰力

    2025/12/30 18:15 編譯陳成良／綜合報導
    共軍東部戰區30日公布實彈射擊畫面，多枚長程火箭齊射攻擊台灣南部海域。（路透）

    共軍東部戰區30日公布實彈射擊畫面，多枚長程火箭齊射攻擊台灣南部海域。（路透）

    中國解放軍在距離台灣僅140公里的平潭島實施實彈射擊，引發高度關注。《紐約時報》30日進一步分析指出，共軍戰略出現重大轉變，正大量部署相對「廉價」的PCH-191箱式長程火箭砲，意圖部分取代昂貴的彈道飛彈。專家示警，北京正試圖以「低成本、高密度」的飽和攻擊戰術，企圖消耗台灣高價值的防空飛彈系統，我方須嚴肅面對此一不對稱作戰的新挑戰。

    《紐時》報導分析了共軍發布的演習影片，確認畫面中出現的機動發射車即為PCH-191型。美國陸軍戰爭學院（U.S. Army War College）中國地面作戰研究中心主任阿羅斯特吉（Joshua Arostegui）指出，這是一種靈活且成本相對較低的武器，中國已大量生產以作為昂貴飛彈的替代品。

    阿羅斯特吉分析，這款火箭砲「基本上可以從（福建）沿海的任何地方開火，射程覆蓋台灣大部分、甚至全部地區」。這意味著，共軍企圖利用陸軍的長程火力跨越台海，對台灣實施打擊，而無需全數依賴東風系列飛彈。

    專家示警：嚴防飽和攻擊戰術

    這項轉變對台灣防空構成新的考驗。台灣現有的愛國者或天弓飛彈系統性能優異，但單發成本極高，主要設計用於攔截高價值的戰機或彈道飛彈。專家擔憂，若共軍改以大量造價較低的PCH-191火箭彈進行「飽和攻擊」，意圖迫使台灣在攔截過程中耗損大量防空彈藥，形成極不對稱的成本消耗。

    這也解釋了為何共軍選擇在平潭島進行實彈演練。該處距離新竹僅140公里，完全在PCH-191（射程可達150至500公里）的火力籠罩範圍內。專門追蹤共軍動態的網站「P.L.A. Tracker」創辦人路易斯（Ben Lewis）向《紐時》表示，這次演習顯示東部戰區正演練從「例行訓練」切換至「攻擊姿態」，台灣必須針對這種混合搭配飛彈與火箭的高密度攻勢，加速研擬因應之道。

