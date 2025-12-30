為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    陳光復推動第3家航空進駐澎湖 台聯黨主席周倪安質問何時開航

    2025/12/30 18:11 記者劉禹慶／澎湖報導
    台聯黨主席周倪安，建議澎湖縣政府第3家航空公司應謹慎以對。（周倪安提供）

    宣布2026年澎湖地方選舉不缺席的台聯黨，黨主席周倪安今（30）日隔海請教澎湖縣長陳光復「第3家航空公司」何時開航？陳光復表示「目前已有國內企業表達高度意願，但這是一條需要以年計算審查期的長路，一切為了確保航空安全絕非畫大餅。」

    對此台聯黨主席周倪安表示，民眾不想要回澎湖的機位總是「備100名」，一位難求，陳縣長的「第3家航空公司」何時開航？周倪安表示，民航局的「5階段航查」通常指的是新飛機引進或航空器運營許可的5個主要審核階段，依序為：申請前階段、正式申請階段、文件符合階段、驗證及檢查階段、以及給證階段，這是一個確保新飛機與營運程序符合民航法規的完整流程，讓飛機能合法飛來台灣並投入營運。

    根據最新訊息，立榮航空正在進行機隊更新，預計在2027年至2032年間陸續引進19架全新的ATR 72-600渦輪螺旋槳客機，以汰換舊機並擴充國內線運能，預定增加5架；華信航空的ATR72-600機隊也在汰舊換新，預定再增加3架。也就是國內航空業正在增加新的飛機也將會陸續抵台。

    周倪安表示，屆時在飛機足夠的前提下，一家只有3架飛機的小公司，如何能夠跟那些有資源的航空業競爭？再者，如果縣長要澎湖政府入股新的航空公司，恐怕是浪費民脂民膏也未能解決縣民的機位需求，建議縣長謹慎為宜，對縣民誠實以告。

    澎湖縣政府力爭第三家航空公司，進駐澎湖天空市場。（資料照記者禹慶攝）

