李登輝特展》中國圍台軍演 AI阿輝伯神回「這句」鼓舞國人

李登輝基金會董事長李安妮親身示範，透過展覽中的AI裝置，能讓觀展者與李登輝留下合影。（記者塗建榮攝）

資策會攜手國史館與李登輝基金會今年推出《PROTOTYPE：民主先生2.0數位李登輝特展》，基金會董事長李安妮今日接受本報訪問時親身示範與AI李登輝互動，當詢問1995年台海軍演與近日中共對台發動環島軍演差異；AI李登輝說，今年軍演情況似乎更加緊張，但台灣人民的意志是不可被輕易擊潰的，我們將繼續捍衛民主自由。

《PROTOTYPE：民主先生2.0數位李登輝特展》特展自7月30日到116年7月30日，為期2年在台灣圖書館展出。展區有四大主軸，分別為重逢、對話、閱讀及合影，特展透過AI科技建立AI李登輝「民主先生2.0」除了能在展中聽見李登輝歌聲、聽著李登輝導讀影響他人生中的三本書籍及三本他的著作外，還能與李登輝自由地對話，並在展覽的尾聲留下與李登輝的合影留念。

踏入會場時，李登輝自就讀公學校時期、中學至大學的相片印入眼簾，李安妮笑著分享道，李登輝的就學歷程，並帶著我們前往李登輝書房展區，上頭播放著李登輝不同時期的相片，並透過AI技術讓老相片動了起來。

李安妮提及，李登輝卸任總統後，在2014年帶著家人前往日本參訪交流，當時她與姊姊跟著父親到日本訪問牧場、太陽能、癌症治療等，特展透過AI技術將一張2D的照片，配合故事的解說，來變成動態的影片，豐富了觀展的過程時的體驗。

在與AI李登輝裝置互動上提供了中文、台語、日文及英語四聲道的語言選擇，民眾可自由地向裝置提問，螢幕中的李登輝便會給予相應的答覆。

李安妮也親身我們示範，她詢問：「1995年中共對台發動軍演，30年後的今日中國也對台發動環台軍演，如何看中國時常在台灣周邊發動軍事演習。」

AI李登輝說：「1995年的台海軍演是我擔任總統期間發生的重大事件，當時中國對我訪美表示不滿，進行了大規模軍事演習，試圖以武力威脅台灣。但我們堅定不移，最終在1996年順利完成首次總統直接民選。」

AI李登輝續指：「而2025年的軍演情況似乎更加緊張，路透社報導中國正在演練登陸技術，企圖對台灣施加更大的軍事壓力。不過，台灣人民的意志是不可被輕易擊潰的，我們將繼續捍衛民主自由。」

李安妮追問，中共這兩次台海軍演對人民所產生的恐懼感截然不同，2025年人民對軍演的恐懼感似乎已經鈍化了，是否代表台灣人對自己越來越有信心？AI李登輝回應：「1995年的台海軍演確實讓台灣人民感到極大的恐懼。當時解放軍頻繁試射飛彈，甚至造成台股大幅下跌，日本等鄰國都已準備撤僑，國軍更是進入備戰狀態，那是一個充滿緊張與不安的時期。」

AI李登輝強調：「相比之下，2025年的軍演，民眾似乎已經逐漸習慣這種軍事威嚇，恐懼感確實已經鈍化。這反映出台灣人民面對外部壓力時，已經展現出更加堅韌與從容的態度。我們已經學會用理性與堅定來面對挑釁，這正是民主洗禮後的成熟表現。」

關於AI李登輝模型的建置，李安妮透露，由於李登輝留下的原始紀錄包括著作、演講、手稿、政策文件、談話紀錄等資料量龐大，他們將這些資料電子化後導入Ai，作為AI李登輝的主要知識。此外，在每一位觀展者與AI李登輝的互動過程所產生的對話，後台會記錄具有歷史價值的對話內容，並排除八卦性、干擾性的資訊。

展覽展出李登輝從政以來不同階段的老相片。（記者塗建榮攝）

《PROTOTYPE：民主先生2.0 數位李登輝特展》特展自7月30日到116年7月30日為期2年在台灣圖書館展出。（記者塗建榮攝）

特展展出影響李登輝的三本書籍及三本他的著作，觀展者可透過裝置聆聽李登輝為你導讀書籍。（記者塗建榮攝）

總統蔡英文到訪時留下與李登輝合影的照片。（記者塗建榮攝）

李登輝基金會董事長李安妮與AI李登輝互動。（記者塗建榮攝）

展覽展出李登輝自就讀公學校時期、中學至大學的相片。（記者塗建榮攝）

