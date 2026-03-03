全台有雨！今冷空氣南下 氣象署曝「恐升級大陸冷氣團」

中央氣象署指出，今天各地天氣明顯轉涼甚至偏冷，東北季風有機會達到大陸冷氣團等級。（資料照）

中央氣象署表示，今天（3日）東北季風影響，各地天氣明顯轉涼甚至會有點冷，北部及東北部白天高溫只有16、17度，中部及花蓮也只有18、19度，南部及台東則約22到25度，各地天氣會愈晚愈冷；晚上中部以北及東北部低溫約15、16度，南部及花東17至19度，這波東北季風有機會達到大陸冷氣團等級。

降雨方面，華南雲雨區東移，各地都有短暫陣雨，尤其西半部地區有局部較大雨勢發生的機率；離島天氣方面，澎湖陰短暫陣雨，18至21度；金門陰短暫陣雨，13至17度；馬祖陰天，11至14度。

請繼續往下閱讀...

若水氣與溫度配合，3500公尺以上高山有降雪或固態降水的機率，高山路面易結霜或積冰。空氣品質方面，竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、高屏空品區為「普通」等級。

明天（4日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣轉涼；華南雲雨區東移，各地仍有局部短暫陣雨。

週四（5日）東北季風或大陸冷氣團減弱，各地氣溫回升；華南雲雨區東移，北部、東半部地區、中南部山區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區有零星短暫陣雨。

週五（6日）東北季風再增強，北部及東北部天氣轉涼，其他地區早晚亦涼；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週六（7日）至下週一（9日）東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 13 - 16 15 - 21 19 - 27 17 - 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法