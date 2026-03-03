為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    美軍秀轟炸畫面！曝開戰伊朗48小時擊中逾1250目標、6官兵陣亡

    2026/03/03 07:27 即時新聞／綜合報導
    美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面。（圖擷自X）

    美國、以色列近日對伊朗發動大規模軍事打擊，根據美國軍方指出，美國在48小時內擊中超過1250個目標，其中在衝突首日擊中的目標為1000多個。至於在戰爭中陣亡的美軍從4人增至6人。美軍在社群平台X上也持續分享相關訊息，並秀出轟炸伊朗軍事設施的畫面。

    法新社報導，根據負責此區美軍事務的美軍中央司令部（US Central Command）週一表示，對伊戰爭爆發後的前48小時內，美軍打擊了超過1250個目標，該部公布的清單也列出遭擊中的目標，包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。

    2官兵遇襲失蹤 尋獲遺骸

    美軍中央司令部在社群平台X的發文也指出：截至美東時間3月2日下午4時，共有6名美軍人員在行動中陣亡。美軍在伊朗首波攻擊期間遭擊中的一處設施內，尋獲2名先前下落不明的官兵遺骸。

    美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面，美軍批評伊朗不分青紅皂白地襲擊軍事和民用目標，美國軍隊將繼續搜尋並消除這項威脅，並稱伊朗原本在阿曼灣（Gulf of Oman）有11艘艦船，過去常騷擾和攻擊國際航運，但今天已經連一艘都沒有了，強調海上航行自由一直是美國乃至全球經濟繁榮的基石，美軍將持續捍衛它。

    美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面。（圖擷自X）

    美軍中央司令部表示，對伊戰爭爆發後的前48小時內，美軍打擊了超過1250個目標，該部公布的清單也列出遭擊中的目標，包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。（圖擷自X）

