美軍秀轟炸畫面！曝開戰伊朗48小時擊中逾1250目標、6官兵陣亡

美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面。（圖擷自X）

美國、以色列近日對伊朗發動大規模軍事打擊，根據美國軍方指出，美國在48小時內擊中超過1250個目標，其中在衝突首日擊中的目標為1000多個。至於在戰爭中陣亡的美軍從4人增至6人。美軍在社群平台X上也持續分享相關訊息，並秀出轟炸伊朗軍事設施的畫面。

法新社報導，根據負責此區美軍事務的美軍中央司令部（US Central Command）週一表示，對伊戰爭爆發後的前48小時內，美軍打擊了超過1250個目標，該部公布的清單也列出遭擊中的目標，包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。

請繼續往下閱讀...

2官兵遇襲失蹤 尋獲遺骸

美軍中央司令部在社群平台X的發文也指出：截至美東時間3月2日下午4時，共有6名美軍人員在行動中陣亡。美軍在伊朗首波攻擊期間遭擊中的一處設施內，尋獲2名先前下落不明的官兵遺骸。

美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面，美軍批評伊朗不分青紅皂白地襲擊軍事和民用目標，美國軍隊將繼續搜尋並消除這項威脅，並稱伊朗原本在阿曼灣（Gulf of Oman）有11艘艦船，過去常騷擾和攻擊國際航運，但今天已經連一艘都沒有了，強調海上航行自由一直是美國乃至全球經濟繁榮的基石，美軍將持續捍衛它。

Iran continues to maliciously launch ballistic missiles, indiscriminately targeting military and civilian locations throughout the region. U.S. forces remain on the hunt to eliminate this threat. As the President has said, our resolve has never been stronger. pic.twitter.com/SDdvaL38yp — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

Two days ago, the Iranian regime had 11 ships in the Gulf of Oman, today they have ZERO. The Iranian regime has harassed and attacked international shipping in the Gulf of Oman for decades. Those days are over. Freedom of maritime navigation has underpinned American and global… pic.twitter.com/nzdkMVMqZC — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

Operation Epic Fury: The first 48 hours pic.twitter.com/uCQqHq5Ajx — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

Multiple squadrons of F/A-18s are supporting sustained operations against Iran. U.S. forces are flying day and night to deliver overwhelming ???????? firepower. pic.twitter.com/twFDvYtbMC — U.S. Central Command （@CENTCOM） March 2, 2026

美軍中央司令部在X上也持續分享相關作戰畫面，包含多架F/A-18「超級大黃蜂」戰機從航空母艦起飛，以及伊朗的船艦和飛彈發射設施遭到轟炸的畫面。（圖擷自X）

美軍中央司令部表示，對伊戰爭爆發後的前48小時內，美軍打擊了超過1250個目標，該部公布的清單也列出遭擊中的目標，包括指揮控制中心、彈道飛彈設施、伊朗海軍軍艦與潛艦，以及反艦飛彈設施。（圖擷自X）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法