被賴士葆酸「管好101別搞政治」 賈永婕超高情商回嗆被讚翻！

101董事長賈永婕。（資料照）

台北101董事長賈永婕近來因為頻繁為台灣民主先輩血淚史發聲，遭藍白網軍、政客譏諷批評，國民黨立委賴士葆今天（2日）就嗆賈永婕沒必要在那邊「加油添醋」，要她管好101就好，「不要搞政治」。對此，賈永婕晚間發文，反過來以超高情商「嗆爆」賴士葆，讓大批網友讚爆！

台北101今年特別為228事件點燈，寫下「以愛撫慰傷痛、自由民主台灣」等標語，但此舉卻讓國民黨部分人士相當不爽。賴士葆今天竟然還稱，228事件「越紀念社會更撕裂，社會並沒有更和解」，還嗆賈永婕沒必要在228事件相關的事情上去加油添醋，「賈永婕現在被綠營提拔為大官，就好好做她的官，好好把101經營好，她的本業是101經營，不是搞政治。」

對此，賈永婕今晚在臉書發文回應賴士葆，「報告賴委員，我不是來做官的，我是來做工的。我的工作不簡單讓世界看到台北101，讓世界看到台灣。讓101是成為一隻巨大的加油棒，在任何時刻，都為台灣加油。我認真工作，也認真關心這塊土地，包括台灣曾經走過的歷史。」

「我關心，不是為了撕裂，而是因為珍惜。珍惜這片土地，珍惜得來不易的民主，珍惜我們今天能自由說話的空氣。我也關心政治。因為政治不是誰的專利，政治是眾人之事。是我們每一個市井小民的生活與未來。關心政治，是我們的責任，也是權利。但我不搞政治。我們希望政治人物，政治工作者，民意代表都能搞好政治。大家一起讓台灣更好。」

賈永婕貼文發出後不到半小時，就湧入2萬多人讚爆，「謝謝賈董幫市井小民出了一口氣」、「你這席話讓我感動了」、「高度差真多，賴委員連好好的立委都當不好了」、「高度完全不同」、「說的太好了，因為對政治的冷漠，讓敵人有機會內神通外鬼，不知不覺，台灣就被搞亂了，台灣人真的要團結」、「謝謝妳讓101成為台灣最美最驕傲的加油棒」、「妳這樣不行……越來越喜歡妳」

