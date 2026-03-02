為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    被賴士葆酸「管好101別搞政治」 賈永婕超高情商回嗆被讚翻！

    2026/03/02 22:28 即時新聞／綜合報導
    101董事長賈永婕。（資料照）

    101董事長賈永婕。（資料照）

    台北101董事長賈永婕近來因為頻繁為台灣民主先輩血淚史發聲，遭藍白網軍、政客譏諷批評，國民黨立委賴士葆今天（2日）就嗆賈永婕沒必要在那邊「加油添醋」，要她管好101就好，「不要搞政治」。對此，賈永婕晚間發文，反過來以超高情商「嗆爆」賴士葆，讓大批網友讚爆！

    台北101今年特別為228事件點燈，寫下「以愛撫慰傷痛、自由民主台灣」等標語，但此舉卻讓國民黨部分人士相當不爽。賴士葆今天竟然還稱，228事件「越紀念社會更撕裂，社會並沒有更和解」，還嗆賈永婕沒必要在228事件相關的事情上去加油添醋，「賈永婕現在被綠營提拔為大官，就好好做她的官，好好把101經營好，她的本業是101經營，不是搞政治。」

    對此，賈永婕今晚在臉書發文回應賴士葆，「報告賴委員，我不是來做官的，我是來做工的。我的工作不簡單讓世界看到台北101，讓世界看到台灣。讓101是成為一隻巨大的加油棒，在任何時刻，都為台灣加油。我認真工作，也認真關心這塊土地，包括台灣曾經走過的歷史。」

    「我關心，不是為了撕裂，而是因為珍惜。珍惜這片土地，珍惜得來不易的民主，珍惜我們今天能自由說話的空氣。我也關心政治。因為政治不是誰的專利，政治是眾人之事。是我們每一個市井小民的生活與未來。關心政治，是我們的責任，也是權利。但我不搞政治。我們希望政治人物，政治工作者，民意代表都能搞好政治。大家一起讓台灣更好。」

    賈永婕貼文發出後不到半小時，就湧入2萬多人讚爆，「謝謝賈董幫市井小民出了一口氣」、「你這席話讓我感動了」、「高度差真多，賴委員連好好的立委都當不好了」、「高度完全不同」、「說的太好了，因為對政治的冷漠，讓敵人有機會內神通外鬼，不知不覺，台灣就被搞亂了，台灣人真的要團結」、「謝謝妳讓101成為台灣最美最驕傲的加油棒」、「妳這樣不行……越來越喜歡妳」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播