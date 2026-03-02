盧秀燕送4盞小提燈 蔣萬安驚：暗示我要生4寶？

盧秀燕送有三個小孩的蔣萬安三個小提燈。（記者蘇金鳳攝）

中台灣燈會將在明天閉幕，台中市長盧秀燕今晚邀請台北市長蔣萬安在閉幕前一天來參觀，盧秀燕跟蔣萬安互送兩個城市的小提燈及其禮物。蔣萬安送給將至美國訪問的盧秀燕小枕套，此外，在贈送小提燈時，盧秀燕手特3個給有3個小孩的蔣萬安，但盧秀燕還在找另一小提燈，蔣萬安開玩笑說，「我還好緊張，以為市長在暗示什麼」。盧秀燕則回應「既然已經了解，那回去跟弟妹就好好商量商量」，全場哄堂大笑。

原本蔣萬安預計晚上5點50分到達，但因為路上塞車，6點20分才到場，市長盧秀燕特地在路口等，並沿路為蔣萬安介紹中台灣燈會的主題為姆明一族，走到主燈區剛好趕上6點30分的主燈秀。

盧秀燕表示，台中燈會前已達600多萬人次，今天要往700萬邁進，而中台灣燈會結束後，台北燈會已點燈，民眾可前往觀賞，今年兩個城市都辦出史上最精彩的燈會，台中呢？有姆明一族也就是嚕嚕米，台北有柯博文，那所以都是史上最精采、最叫好叫座的燈會。

蔣萬安則表示，台北和台中，有非常緊密的合作，不管是前年龍年，跟盧市長互訪彼此的燈節相互拉抬、大家宣傳。去年他也來台中參加捷運藍線的動工典禮，所以可以感受到台北台中之間非常深厚的情誼。他並強調，台中燈節辦的非常的成功，讓他非常的羨慕，也有很多值得台北學習的地方，特請觀傳局也來考察。

隨即，蔣萬安開玩笑的說，很謝謝市長盧秀燕，除了送他這個隨身可以帶著的姆明，還有3個姆明小提燈，所以那3個孩子都不會爭吵，也不會吵架，但市長手上已經拿了3支，還一直在找第4隻，「我有點緊張喔！是不是在要暗示什麼？

盧秀燕馬上回應，既然已經了解，就回去跟弟妹就好好商量商量，「對萬安期望甚深」。此外，是因為去年、前年兩個城市互訪，但今年有一點點不好意思 因為燈會今天就要閉幕，加上接著她要出訪美國，所以可能來不及來不及回訪，欠台北市一攤；蔣萬安又再開玩笑回應，「希望不是滿月酒」。

盧秀燕要出國，蔣萬安特送小枕套（記者蘇金鳳攝）

