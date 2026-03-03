川普不排除派地面部隊進駐伊朗 預告將有「大規模」攻擊

美國總統川普2日表示，他不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時威脅將發動新一波「大規模」的攻擊。（路透）

美國總統川普2日表示，他不排除派遣美軍地面部隊進入伊朗，同時威脅將發動新一波「大規模」（big wave）的攻擊。

法新社報導，川普長期以來一直反對美國數十年來捲入中東衝突的軍事行動，卻在2月28日下令對伊朗發動大規模戰爭。

請繼續往下閱讀...

儘管到目前為止，這場突襲完全集中在使用飛彈與炸彈的空中打擊，但川普拒絕排除派遣地面部隊的可能性。就潛在傷亡而言，地面作戰的風險高出許多。

川普說，對於派駐地面部隊，「我並不感到膽怯（yips，高爾夫球術語，意指極度焦慮）。」「每位總統都會說：『不會有地面部隊。』但我不會這麼說。」

他在發動伊朗行動後接受多次簡短訪問，他告訴紐約郵報（New York Post）：「我會說『可能不需要他們』，（或者）『如果他們有其必要的話』。」

川普2日也向有線電視新聞網（CNN）發表談話，預告對伊朗的襲擊將會升級。「我們甚至還沒開始狠狠打擊他們。大規模的攻擊根本還沒發生。」「大規模行動很快就會到來。」但未進一步說明。

迄今，美國與以色列已打擊伊朗境內數百個目標，包括伊朗的飛彈、海軍以及指揮管制設施。伊朗則向以色列、周邊美軍基地，以及巴林、約旦、科威特、卡達與阿拉伯聯合大公國等區域阿拉伯國家境內的目標，發射飛彈。

官方宣布已有4名美軍人員陣亡，3架戰機遭友軍誤擊。

川普在白宮表示，美國可以將攻擊行動維持在他公開談論的1個月時間表之外。部分分析家質疑，即使是擁有世界上最強大軍隊的美國，是否有足夠的彈藥來對抗一個意志堅定的敵人，並進行如此漫長的戰爭。

川普說：「我們的進度已經大幅超前」「我們一開始估計需要4到5週，但我們有能力打得更久。我們會這麼做的。」

川普也再次指控伊朗神職政權發展核武與飛彈能力，以此做為他發動攻擊的正當理由，但這些指控一直備受爭議。

川普說：「這是我們最後、也是最好的打擊機會，我們現在正在做的，就是消除這個病態且邪惡的政權所帶來的令人無法容忍的威脅。」

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）2日也暗示，並未排除在伊朗境內部署軍隊的可能性。當被問及是否已有地面部隊進駐時，赫格塞斯在記者會上表示：「沒有，但我們不會去討論我們會做或不會做什麼。」

至於戰爭將持續多久，赫格塞斯表示：「4週、2週、6週，可能會提前。也可能會延後。」

他也試圖區隔這次「史詩怒火行動」與美國過去在伊拉克和阿富汗的長期戰爭，表示這項行動並非為了在伊朗建立民主，「沒有愚蠢的交戰規則，沒有國家建設的泥淖，沒有建立民主的演習。沒有政治正確的戰爭。我們為勝利而戰，我們不浪費時間或生命。」

美軍參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）則說，美軍已在伊朗上空取得空中優勢，美軍的空襲「促成局部空優的建立。這種空優不僅將加強對我們部隊的保護，還能讓他們繼續在伊朗上空執行任務。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法