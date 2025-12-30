柯文哲1/3、1/4助選 張啓楷喊：民眾黨絕對要拿下嘉義市長

民眾黨立委張啓楷接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

民眾黨立委張啓楷今（30）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》專訪時透露，本週六（1月3日）民眾黨前黨主席柯文哲會在嘉義市與他合體現身，且週六日兩天柯都會陪同助選，未來柯也會實實在在地長駐嘉義市。張啓楷強調，嘉義市長這一席，民眾黨絕對要拿下來，他自信地說，藍白兩黨一定會合，而且只會有一個人選。即使透過民調，他也會成為最後的人選。

關於藍白合的整合時程，張啓楷表示，現在藍白合縣市應該就是4個，新竹市、嘉義市、宜蘭縣、新北市，並指出新竹完成後，嘉義市被媒體都認為說是比較單純的，而且藍白合時間應該是會比較快，因此他推估快的話，1月15日就可以完成，若仍需更進一步協調，則最晚在2月15日過年前可望定案。

張啓楷說，藍白合越快越好，民進黨都已經提名了，嘉義市民都知道，一定要藍白合才有勝算，地方也期待盡快整合，讓支持力量可以早點站出來，他並表示國民黨內部也有類似聲音，所以1月15日是有機會，最晚過年前應該可以完成。

張啓楷表示，這週六、日，柯文哲就會陪著他，在嘉義市區非常密集地拜訪一些非常重要的人物。他說，柯文哲不是只有掛名，而是實實在在地下場助選，甚至會長駐嘉義市。以後一定會常在嘉義市看到柯文哲，而且「阿伯」說，助選是去拚命的，所以作息很簡單，例如吃飯就5分鐘、給1個便當就好了，甚至1天可以工作16個小時。柯文哲也肯定的說，「1天辦10場公聽會都沒有問題」。

張啓楷指出，因為柯文哲曾經表示，台灣一直是北藍天南綠地，中間比較白，所以黨主席黃國昌就顧好雙北，柯文哲來拚南部。他本來規劃4天的行程，但柯文哲這張王牌，若一出現就是4天，貌似不太適合，所以目前先規劃2天的行程，陸續再來增加。張啓楷強調，嘉義市長這一席，民眾黨絕對要拿下來。總統大選時，柯文哲在嘉義市拿下約四分之一的票，等於嘉義市民，每4個就有1個人投票給柯文哲。

