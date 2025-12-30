跨年天氣+元旦曙光1圖看懂 強烈大陸冷氣團最低下探6度

明天週三（12月31日）迎跨年夜，天氣偏涼，北東雲雨攪局，翌日元旦中南金澎有望見曙光。（氣象署提供）

明天週三（12月31日）迎跨年夜，天氣偏涼，北東雲雨攪局，翌日元旦中南金澎有望見曙光。中央氣象署提醒，元旦強烈大陸冷氣團報到，週五晚至週六清晨最冷，局部地區下探6度，週五高山有降雪機率。下週日白天短暫回溫，週一又有大陸冷氣團，冷空氣一波未平一波又起。

預報員林定宜表示，明天週三和今天相比感受稍涼，白天溫度，北部、宜蘭約19至20度，其他地區約24至26度；早晚溫度，西半部、宜蘭約17度，花東約19度，中南部留意日夜溫差大。基隆北海岸、大台北山區降雨時間長，有局部大雨機會，桃園以北、宜蘭有局部短暫雨，竹苗、花東及恆春半島有零星短暫雨，其他地區多雲到晴。清晨南部有局部霧，提醒民眾留意。

林定宜指出，週三跨年夜環境為北北東風，北部、東半部雲量多，基隆北海岸、大台北山區有局部大雨，中南部多雲到晴，各地天氣偏涼，請適時添加衣物。

週四元旦強烈冷氣團南下，預計影響到下週日（1月4日）清晨，週四及週五濕冷，週六轉乾冷。林定宜表示，週五晚間至週六清晨最冷，西部及宜蘭低溫10至11度，花東13至14度，近山區、河谷、空曠地區可能下探6度。

週五北部、宜蘭1500至2000公尺以上高山，中部、花蓮3000公尺以上高山，有局部降雪、固態降水（冰珠、冰霰）或結冰機率，請用路人留意路面結冰濕滑。

下週日白天短暫回溫，週一、週二又有大陸冷氣團接力報到，可說是一波未平一波又起，桃園以北、東半部有局部短暫雨，中南部山區為零星雨。

另外，林定宜提醒，週四、週五基隆北海岸、東半部沿海、恆春半島易有長浪發生，請民眾注意。

明天週三（12月31日）迎跨年，氣象署整理各地天氣情況及翌日元旦曙光預報。（氣象署提供）

未來一週降雨預測。（氣象署提供）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

