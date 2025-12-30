彰化溪湖建醮750公斤米龍、5米高麗菜塔鎮場 1300斤神豬壓軸

彰化溪湖舉辦24年一科的建醮大典，汴頭里保安宮醮場豎立一座高逾5公尺的「高麗菜金字塔」，共用1200顆高麗菜堆疊。廟方表示，將於12月31日及明年1月4日兩天，免費發放。（記者陳冠備攝）

彰化縣溪湖鎮自12月29日起至明年1月4日，舉辦24年一科的建醮大典，全鎮25個里、35間宮廟同步設置醮場，家家戶戶備妥供品、各醮場紛紛展現特色祭典，有人打造5公尺高麗菜金字塔，也有用750公斤白米打造一條「米龍」場面盛大熱鬧，成為溪湖地方難得一見的宗教盛事。

其中，「後溪媽」永安宮為這次舉辦總廟之一，廟內展出以750公斤白米打造一條「米龍」，並用2000枚金幣排成鱗片，氣勢磅礡，堪稱本次建醮規模之最，連總統賴清德日前也特地前來參觀。同時，廟裡也迎來逾200尊神像進駐監醮，有僅拇指大小的太子元帥神像，也有百年名廟如彰化南瑤宮、鹿港的奉天宮的媽祖神像，大大小小神尊齊聚一堂，讓信眾大開眼界。

請繼續往下閱讀...

除此之外，汴頭里保安宮則設置近千桌醮場，入口還豎立一座高逾5公尺的「高麗菜金字塔」，總共用1200顆高麗菜層層堆疊而起、視覺震撼，立即成為民眾拍照打卡的熱門焦點。信眾楊禮模表示，預計捐贈打造3座高麗菜塔，並將於12月31日及明年1月4日兩天，免費發送各1000顆高麗菜，與民眾分享建醮福氣。

廟方指出，溪湖盛產高麗菜，24年前保安宮醮場就曾擺設一座高約3公尺的高麗菜塔，當時就吸引不少民眾來拍照，今年規模更勝以往，迺建醮更有看頭。

另外忠覺里的玄天宮，則準備重達1300台斤以上的「超級神豬」，預計於元旦後亮相，象徵酬謝神恩、祈求地方平安，據了解，這頭神豬價值超過50萬，被視為本次建醮重頭戲，預料將吸引大量人潮圍觀。

為方便民眾深入參與建醮活動，湖埔社區大學整理溪湖建醮歷史與35處醮場資訊，推出實體導覽折頁，並結合數位地圖導航，讓民眾得以按圖索驥、輕鬆「迺建醮」，一次走遍全鎮宮廟，感受24年一科的宗教盛典氛圍。

「高麗菜金字塔」共用1200顆高麗菜堆疊。廟方表示，將於12月31日及明年1月4日兩天，免費發放。（記者陳冠備攝）

「後溪媽」永安宮，以750公斤白米打造一條「米龍」，並用2000枚金幣排成鱗片，氣勢磅礡。（記者陳冠備攝）

永安宮迎來逾200尊神像進駐監醮，大大小小神尊齊聚一堂，成為建醮特色。（記者陳冠備攝）

溪湖建醮，永安宮迎來逾200尊神像進駐監醮，其中一尊太子元帥僅拇指大小，讓信眾大開眼界。（記者陳冠備攝）

彰化溪湖自12月29日起至明年1月4日，舉辦24年一科的建醮大典，全鎮35間宮廟同步設置醮場，場面盛大熱鬧。（記者陳冠備攝）

湖埔社區大學整理推出，35處醮場資訊導覽折頁，讓民眾得以按圖索驥、輕鬆「迺建醮」。（記者陳冠備攝）

保安宮表示，24年前醮場就曾擺設一座高約3公尺的高麗菜塔，當時就吸引不少民眾來拍照。（保安宮提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法