《路透》：美國已準備新一波對台軍售 總價140億美元史上新高

《路透》今日引述知情人士說法獨家報導指出，一份總價約140億美元（約新台幣4500億元）、包含先進攔截飛彈在內的重大美國對台軍售方案已準備就緒。圖為國軍海馬士多管火箭發射精準火箭彈的瞬間。（資料照）

《路透》今日引述知情人士說法獨家報導指出，一份總價約140億美元（約新台幣4500億元）、包含先進攔截飛彈在內的重大美國對台軍售方案已準備就緒。只要總統川普（Donald Trump）批准後就會公布，預計時間就在月底的「川習會」之後。報導指出，這將是台灣史上最大規模的軍購交易。

報導指出，消息人士透露，為了川普計畫於3月31日至4月2日前往北京會晤習近平的行程，這項交易目前仍保密中，但可能在他返美後宣布。習近平曾在2月向川普表示，處理對台軍售必須「審慎」。

川普極力爭取與中國達成有利的貿易協議，引發部分中國觀察家擔憂他可能會削減對台灣的軍事支持。但這波排隊等待批准的軍售案顯示，行政當局計畫維持甚至增加對台支持，這也將緩解台北方面的焦慮。

據消息人士指出，該方案主要由愛國者三型（PAC-3）與國家先進防空系統（NASAMS）防空飛彈組成。該人士因議題敏感而要求匿名，他表示：「只要總統點頭，一切都已就緒，隨時可以正式宣布。」另一名消息人士補充，另有約60億美元的「不對稱」作戰能力武器也正等待批准，可能與此案掛鉤或隨後宣布，但拒絕透露具體項目。

川普去年底發布的《國家安全戰略》指出，阻嚇台灣衝突是華府的首要任務，「理想方式是保持軍事優勢」。儘管川普曾向媒體透露他與習近平「談過」對台軍售，引發他可能縮減美國法律規定應提供台灣防衛手段的疑慮。

然而，川普第二任期對台軍售的批准額度，已經超越了其民主黨籍前任總統拜登（Joe Biden）4年任期的總和，其中包括去年12月批准的110億美元方案，包含各型飛彈、無人機、火砲及飛機零件。

分析家指出，數十年來美國歷任政府在處理對台軍售批准時，往往會避開與北京接觸的敏感政治時機。

兩名熟悉此事的台灣消息人士表示，華府已多次保證會支持台灣，但即將舉行的峰會仍帶來不確定性。另一名消息人士指出，北京正尋求延後美對台軍售，並試圖在峰會前營造良好氣氛，包括減輕對台軍事壓力，但他強調：「我們對川普有信心，北京低估了白宮的戰略遠見。」

台灣國防部向路透社表示，軍購項目已與美方完成「初步協調」，美國國防安全合作局（DSCA）已提供採購項目與交付時程。國防部1月曾提到有4項軍售案正在洽談，但在通報美國國會前無法提供細節。美國國務院曾表示支持台灣增加國防支出，美國在台協會（AIT）處長谷立言1月也強調，美國「全力致力於盡快交付關鍵系統」。

