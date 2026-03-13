為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    太累誤繳？保二警離職前夕「調包真槍彈」 北檢上門搜索拘提

    2026/03/13 14:57 記者劉詠韻／台北報導
    保二總隊林姓警員巡邏結束返回隊上繳交槍彈，但值班同仁清點後，發現林員所繳還的槍彈是模型手槍及假子彈11發，他則稱是太累了才會誤繳。（記者陸運鋒翻攝）

    警政署保安警察第二總隊機動中隊林姓警員，日前巡邏勤務結束返回隊上繳交槍彈時，繳還模型手槍及假子彈11發，疑似將真槍彈調包，遭查後則辯稱，因過於疲累才會「誤繳」。台北地檢署今指揮新北市刑大與保二總隊前往林男住處搜索，並依涉犯貪污治罪條例「侵占公有財物」、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，將林男拘提到案。

    據了解，林員因個人生涯規劃日前提出離職，並於10日生效。他上週六（7日）巡邏勤務結束後，返回新店駐地繳解槍彈，隨後回寢室休息；負責管制槍彈的同仁清點時，卻發現林員繳交的是模型槍及假子彈11發，立即通報主管展開內部清查。

    隊上主管前往寢室詢問時，林員才從個人手提袋腰包中取出警用PPQ手槍及子彈11發，並解釋稱因近期家中有事、過於疲累，精神狀況不佳才會「誤繳」。至於模型槍與假子彈，他則稱是自行購買用於訓練。

    全案經保二總隊函送北檢報請指揮偵辦，檢方今指揮新北市刑大與保二總隊持搜索票前往林男住處搜索，並將林男拘提到案，具體動機仍待進一步調查釐清。

