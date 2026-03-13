搶好市多化妝台「我全包」阻他人拿 網肉搜代購女家烤鴨、熱炒店刷負評

有網友在社群平台指出，他去好市多一間分店要買這款玩具，結果有1名女子將現場貨源掃光，甚至在未結帳前阻止其他人拿，事件爆出後，該名女子被出征，緊急關閉帳號，而網友不領情，找到該女子家開的烤鴨店，在Google評論上刷負評。（圖擷取自 好市多官網）

美式賣場好市多（Costco）近期推出一款售價799元「兒童玩具化妝台」造成搶購。有網友在社群平台指出，他去好市多一間分店要買這款玩具，結果有1名女子將現場貨源掃光，甚至在未結帳前阻止其他人拿，事件爆出後，該名女子被出征，緊急關閉帳號，而網友不領情，找到該女子家開的烤鴨店，在Google評論上刷負評。

有網友在社群平台Threads貼出1張照片，可以看到照片中有1名女子站在近期引發搶購熱潮的兒童玩具化妝台的前面，看起來好像在阻擋拍攝者拿商品，該網友在文中表示「真的不懂什麼叫全部都他的 有結帳了嗎？為何限制別人拿，難怪一堆人跟他吵，就是沒結帳還限制別人，剛剛南崁客服打來 我跟他說應該要限量 而不是沒限量 他們回會跟總公司討論這個問題，昨晚客服打來說後續還會補貨，我立馬回應是不是該限購，一卡幾組呢？他們回應會在跟總公司討論這個問題。」

網友們看到貼文後紛紛留言：「南崁嗎？剛也有人發文說剛補貨有個人說不准拿，他全包，各憑本事搶幾盒啊！憑什麼命令人不准拿，不要理他」、「賣不出去再來退貨？把好市多當自家倉庫用，還不用請會計不用盤存，能不能註銷他會員資格啊？」

網友後來找到該名女子的社群帳號，並根據該社群帳號的資訊找到女子家開的烤鴨店、海產店，開始狂刷1星負評，女子緊急關閉社群帳號為不公開，而2間店的負評也被刪除。

